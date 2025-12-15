Sancionan a más de 500 ciudadanos por conducción riesgosa en SPS

San Pedro Sula, Honduras.

Entre las infracciones más frecuentes detectadas en las calles de la Capital Industrial figuran la conducción bajo los efectos del alcohol, el exceso de velocidad y la participación en carreras clandestinas.

Las autoridades policiales de la zona norte intensificaron los operativos de control vial durante las últimas horas en San Pedro Sula , dejando como resultado el decomiso de más de 500 licencias de conducir por diversas infracciones.

De acuerdo con información brindada por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), los operativos sorpresa se ejecutaron principalmente durante el fin de semana en distintos puntos estratégicos de la ciudad, como parte de las acciones preventivas implementadas en esta temporada de fin de año, cuando se incrementa la movilidad vehicular y el consumo de bebidas alcohólicas.

Alejandro Valladares, portavoz policial en la zona norte, detalló que del total de licencias decomisadas, al menos 120 conductores resultaron positivos en las pruebas de alcoholemia, lo que representa un alto riesgo para la seguridad vial.

“Hemos detectado una preocupante reincidencia en la conducción bajo los efectos del alcohol, pese a los constantes llamados de las autoridades. Por ello hemos intensificado los operativos para evitar tragedias”, manifestó.

Las autoridades señalaron que muchos conductores continúan ignorando las normas de tránsito, exponiéndose no solo a sanciones administrativas, sino también a accidentes que pueden tener consecuencias fatales.

En ese sentido, reiteraron el llamado a la ciudadanía para que adopte medidas responsables, como designar a un conductor sobrio cuando se vaya a ingerir bebidas alcohólicas o utilizar servicios de transporte alternativos.

Además de las faltas relacionadas con el consumo de alcohol, los operativos permitieron detectar la persistencia de carreras clandestinas, conocidas popularmente como “piques”, una práctica ilegal que mantiene en alerta a los cuerpos de seguridad.

Valladares informó que solo durante el fin de semana se decomisaron cinco automóviles y diez motocicletas utilizadas en este tipo de competencias ilegales.

“Los sectores donde más se registran estas carreras clandestinas son la 27 y la 33 calle, por lo que mantenemos presencia policial permanente y patrullajes constantes para disuadir estas actividades que ponen en peligro la vida de conductores, peatones y residentes”, agregó el portavoz policial.

Asimismo, las autoridades reportaron el decomiso de cinco unidades de transporte público que circulaban sin los permisos correspondientes, una falta grave que atenta contra la seguridad de los usuarios. Estas unidades fueron remitidas a los predios de la DNVT mientras se realizan los procedimientos administrativos correspondientes.

Bayron Banegas, oficial de la DNVT en San Pedro Sula, explicó que el objetivo principal no es castigar, sino prevenir tragedias, “muchos conductores desconocen las consecuencias legales y personales de manejar ebrios".