Inter Miami sorprende y ficha a ex Real Madrid como reemplazo de Jordi Alba

El vigente campeón de la MLS que lidera Lionel Messi no pierde tiempo y anuncia un refuerzo de lujo.

  • Actualizado: 15 de diciembre de 2025 a las 10:10 -
  • Agencia EFE
Jordi Alba decidió no seguir en las filas del Inter Miami y se retira del fútbol.

Miami, Estados Unidos.

El Inter Miami anunció este lunes el fichaje del lateral español Sergio Reguilón, que se encontraba sin equipo tras abandonar el pasado enero la disciplina del Tottenham Hotspur, y que suplirá la baja de su compatriota Jordi Alba, recientemente retirado.

La vinculación del lateral izquierdo con el Inter Miami se extenderá hasta diciembre de 2027, con una opción de ampliación hasta finales de 2028, informó en un comunicado el club.

“Es un proyecto muy ambicioso, un club ganador que está haciendo las cosas bien, y eso es lo que me atrajo: venir aquí para seguir ganando y compitiendo", dijo Reguilón en el comunicado.

El lateral, de 28 años, también posee experiencia como jugador del Manchester United, Atlético de Madrid, Sevilla o Real Madrid, este último el club donde se formó.

El Inter Miami se proclamó campeón de la MLS Cup por primera vez en su corta historia el pasado 6 de diciembre. La final ante los Vancouver Whitecaps fue el último partido de Alba y Sergio Busquets, que pusieron fin a sus carreras profesionales con una victoria.

Además del fichaje de Reguilón, el Inter Miami negocia actualmente la renovación del delantero uruguayo Luis Suárez, cuyo contrato con el club expiraba al término de esta temporada.

