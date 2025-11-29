Inter Miami vs New York City, en vivo, final Conferencia del Este MLS: Hora y transmisión

Miami, Estados Unidos.

Imperdible: El Inter Miami de Lionel Messi y el New York City FC se enfrentan este sábado 29 de noviembre en duelo correspondiente a la Gran Final de la Conferencia del Este en la Mayor League Soccer (MLS) del fútbol de los Estados Unidos. Lionel Messi y compañía vienen de eliminar a FC Cincinnati a domicilio, mientras que NYCFC dio el golpe y despachó a Philadelphia Union, ganador del Supporters' Shield, a domicilio. Será un único juego mano a mano. El ganador jugará la Gran final de la MLS Cup, mientras que el perdedor armará las valijas para iniciar las vacaciones. No hay revancha.

Inter Miami llega como claro favorito, por varias razones. La primera tiene nombre y apellido: Lionel Messi. El argentino está brillando como nunca en suelo estadounidense y ya tiene seis goles y seis asistencias en los cuatro partidos correspondientes a la primera ronda de playoffs y a la semifinal de conferencia, un récord para la postemporada en la MLS. Su última producción fue para los manuales de fútbol: un tanto para abrir el partido ante Cincinnati FC como visitante y luego tres pases de gol para que sus compañeros completen la faena y saquen el boleto a la final del este. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. A pesar de algunas dudas que mostraron durante la larga temporada regular, el equipo rosado se encontró con su mejor versión en el cierre de la campaña y aún más en la postemporada. En la primera fase de los playoffs, el Inter Miami eliminó al Nashville SC en tres partidos, con dos victorias de local (3-1 y 4-0) y una derrota en rodeo ajeno (1-2), mientras que en semifinales pasó por arriba al Cincinnati FC con una goleada por 4 a 0. Al margen de lo que el favoritismo diga, nadie le impedirá soñar al New York City FC, que tiene con qué dar pelea.

Su principal figura es el portero Matt Freese (también arquero de la selección estadounidense), quien fue figura absoluta en la semifinal ante el Philadelphia Union (mejor equipo de la temporada regular) con cinco atajadas salvadoras, una de ellas en el epílogo del partido, que ayudaron a los neoyorquinos a meterse en la final del sábado.

HORARIO Y DÓNDE VERLO