Gerard Piqué debuta en nueva faceta y sorprende a todos: "Estuviste fenomenal"

La vida de Gerard Piqué dio un vuelco tras dejar el fútbol y ahora es todo un empresario. Pero también se ha estrenado en una nueva faceta con la que sorprende a propios y extraños.
El exfutbolista español Gerard Piqué debutó esta semana como profesor invitado en Harvard, en Boston. ¿De qué habló?
Gerard Piqué estuvo analizando el fenómeno de la Kings League en un caso de estudio como parte de una asignatura sobre el negocio del deporte de un MBA de esa universidad.
Piqué fue invitado por la directora del curso "Business of Entertainment, Media and Sports", Anita Elberse y estuvo junto al investigador español David Moreno.
El exfutbolista e inventor de la liga de fútbol de ‘streamers’ fundada en 2023 y que mueve 20 millones de euros participó en una asignatura sobre el negocio del deporte.
En Havard plantearon a sus estudiantes un caso de estudio sobre el lanzamiento de la Kings League que preside Gerard Piqué y cómo puede revolucionar las audiencias del fútbol.
Precisamente, el exfutbolista catalán realizó este mismo curso formativo en un formato corto de cuatro días en Harvard en 2017, también de la mano de la profesora Elberse. Otras personalidades como la actriz Katie Holmes y el deportista Pau Gasol también cursaron estos estudios.
En esta ocasión, y con Piqué como maestro de ceremonias, las clases se centraron en cómo la Kings League se ha convertido en uno de los productos de entretenimiento deportivo del momento a través de una narrativa nativa de redes sociales, un formato de competición transgresor y una conexión estrecha con la comunidad, recogen varios medios.
La competición fundada por el exfutbolista del Barça empezó sus competiciones el 1 de enero de 2023 y ya se ha expandido con ligas masculinas y femeninas en España y México, además de ligas masculinas en Brasil, Francia, Italia, Alemania, Oriente Medio y el norte de África, y próximamente en Estados Unidos.
Dos años después, el formato, que ha contado con la simpatía e incluso participación de grandes nombres del fútbol mundial, como Kun Agüero o Iker Casillas, incluso Lamine Yamal.
La competición de fútbol 7 sobre césped artificial cerró se primer ejercicio completo con un volumen de negocio de 20 millones de euros, de acuerdo al portal sobre finanzas del negocio del deporte Palco23.
Para Gerard Piqué, que una universidad como Harvard analice el proyecto es una validación monumental.
"Es un honor que la Kings League sea analizada por una institución tan respetada como es Harvard Business School. El estudio valida el impacto de nuestro trabajo", expresó Piqué.
Anita Elberse, directora del curso "Business of Entertainment, Media and Sports", se mostró emocionado por contar con Gerard Piqué y le entregó una placa de reconocimiento.
"¡Profesor Piqué! ¡Muchas gracias por darnos tu tiempo y compartir tus experiencias, Gerard! Estuviste fenomenal", le dijo Anita Elberse al exjugador español.
Varios alumnos lucieron camisetas del FC Barcelona en la foto que se hicieron todos los estudiantes con Gerard Piqué al término de la clase. También estuvieron los hijos que el exjugador tuvo con Shakira.