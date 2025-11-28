  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Deportista 'Popeye ruso' hace dramática confesión: podría perder los dos brazos

El fisicoculturista ruso Kirill Tereshin podría perder ambos brazos por lo que hizo y se lamenta: "Cometí una estupidez".

Deportista 'Popeye ruso' hace dramática confesión: podría perder los dos brazos
1 de 19

Kirill Tereshin, fisicoculturista conocido internacionalmente como el 'Popeye ruso' por el tamaño desproporcionado de sus bíceps, está pasando el peor momento de su vida y podría sufrir la amputación de ambos brazos. El atleta hace una dramática confesión por lo que hizo.

 Fotos: Instagram @kirilltereshin96
Deportista 'Popeye ruso' hace dramática confesión: podría perder los dos brazos
2 de 19

El 'Popeye ruso' saltó a la fama por su sorprendente transformación física tras inyectarse vaselina y synthol en los bíceps con el objetivo de alcanzar volúmenes extraordinarios y asemejarse al icónico personaje de dibujos animados.
Deportista 'Popeye ruso' hace dramática confesión: podría perder los dos brazos
3 de 19

Con apenas 29 años, la historia de este exsoldado ruso ha recorrido el mundo no solo por su apariencia singular, sino también por el dramático desenlace médico derivado de sus arriesgadas prácticas.
Deportista 'Popeye ruso' hace dramática confesión: podría perder los dos brazos
4 de 19

En 2017 Tereshin comenzó a aumentar el tamaño de sus brazos a través de la inyección de synthol, una mezcla aceite, analgésicos y alcohol utilizada por algunos culturistas para modificar la apariencia muscular de forma inmediata.
Deportista 'Popeye ruso' hace dramática confesión: podría perder los dos brazos
5 de 19

A diferencia de la hipertrofia muscular tradicional lograda mediante el entrenamiento, el synthol solo aporta un efecto visual, distorsionando el contorno corporal y el funcionamiento normal de los músculos.
Deportista 'Popeye ruso' hace dramática confesión: podría perder los dos brazos
6 de 19

De acuerdo con los informes en Rusia, Tereshin no solo utilizó synthol, sino también vaselina, otra sustancia que en ningún caso es apta para el uso subcutáneo y mucho menos para fines estéticos.
Deportista 'Popeye ruso' hace dramática confesión: podría perder los dos brazos
7 de 19

Su aspecto le valió comparaciones inmediatas con el personaje Popeye el marino, y no precisamente por la ingesta de espinacas, el alimento que aumentaba la masa muscular del dibujo animado.
Deportista 'Popeye ruso' hace dramática confesión: podría perder los dos brazos
8 de 19

Sin embargo, la búsqueda del joven ruso de una imagen impactante tuvo consecuencias devastadoras: él mismo relató que su bíceps “estalló literalmente”, dejando un orificio considerable y tejido necrosado en el interior.
Deportista 'Popeye ruso' hace dramática confesión: podría perder los dos brazos
9 de 19

Los médicos que atendieron a Popeye Tereshin le han advertido que la única alternativa para salvar su vida podría ser una doble amputación, ya que la infección que padece es grave y persistente.
Deportista 'Popeye ruso' hace dramática confesión: podría perder los dos brazos
10 de 19

El tratamiento requiere la intervención de un equipo multidisciplinar compuesto por un cirujano vascular, un cirujano plástico y un cirujano reconstructivo. No obstante, las operaciones de injerto de piel necesarias para intentar preservar sus brazos no pueden realizarse hasta que la infección remita, lo que incrementa el riesgo de complicaciones fatales, publicó el portal Men’s Health.
Deportista 'Popeye ruso' hace dramática confesión: podría perder los dos brazos
11 de 19

El uso continuado de synthol provocó en el Popeye ruso una fibrosis tisular progresiva, consistente en el endurecimiento patológico del músculo inyectado por la acumulación de material ajeno. Posteriormente, el avance de la necrosis —muerte del tejido corporal— agravó la situación, pues no solo implicaba la descomposición interna de los bíceps sino también el desarrollo de infecciones recurrentes.
Deportista 'Popeye ruso' hace dramática confesión: podría perder los dos brazos
12 de 19

La intervención quirúrgica a la que se sometió Kirill Tereshin en 2019 no logró revertir el daño, y la amenaza de amputación o incluso de muerte sigue latente.
Deportista 'Popeye ruso' hace dramática confesión: podría perder los dos brazos
13 de 19

El propio Kirill Tereshin ha hecho una dramática revelación. Ha reconocido la gravedad de su situación y expresó su arrepentimiento: “Cometí una estupidez y aún la estoy pagando...”, según recogió el sitio que se dedica al fitness y bienestar.
Deportista 'Popeye ruso' hace dramática confesión: podría perder los dos brazos
14 de 19

La historia de Popeye Tereshin se hizo viral a través de sus publicaciones en las redes sociales y además, el ruso también ha intentado pelear en el octágono de las artes marciales mixtas. Aunque su incursión en septiembre de 2021 no fue satisfactoria y sufrió un estremecedor accidente en el combate.

Deportista 'Popeye ruso' hace dramática confesión: podría perder los dos brazos
15 de 19

Se le reventó parte del lado interno del brazo izquierdo. El combate siguió por unos minutos, pero luego debió frenar y presumió el bíceps herido, que cedió en medio de la pelea. “Reventé mis músculos durante el combate. Éste es el final del encuentro”, contó Tereshin. Tras su afirmación la pelea fue suspendida de inmediato.
Deportista 'Popeye ruso' hace dramática confesión: podría perder los dos brazos
16 de 19

A los 20 años, Kirill solo se dedicaba al fisiculturismo y se inyectó en sus brazos un 85% de aceite, 7,5% de lidocaína y 7,5% del alcohol que conforman el Synthol.

Deportista 'Popeye ruso' hace dramática confesión: podría perder los dos brazos
17 de 19

Tres años más tarde y habiéndose transformado en un fenómeno de las redes sociales, Tereshin empezó a debutar en distintas disciplinas. Participó en un campeonato de “bofetadas” en donde perdió contra el campeón ruso The Dumpling Kamotskiy a principios de 2019.
Deportista 'Popeye ruso' hace dramática confesión: podría perder los dos brazos
18 de 19

También se metió en una jaula para hacer su presentación en las artes marciales mixtas, aunque ese estreno fue para el olvido. Su rival fue el experimentado bloguero y luchador Oleg Mongol, veinte años mayor. Ambos se enfrentaron en un gimnasio de Abakan (Jakarasia, Rusia), pero no pasó del primer round.
Deportista 'Popeye ruso' hace dramática confesión: podría perder los dos brazos
19 de 19

No es la primera vez que Tereshin sufre por las modificaciones a su cuerpo, ya que el luchador debió pasar varias veces por el quirófano para que los médicos evitaran que perdiera sus extremidades. En esas intervenciones los doctores lograron retirar parte del músculo y piel muerta junto con el aceite en cuestión, ante el riesgo de amputaciones.
Cargar más fotos