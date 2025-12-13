Bazar navideño, una opción diferente en esta temporada

El bazar navideño ya abrió sus puertas y los sampedranos pueden acudir desde ya a vivir de un ambiente único en la ciudad. Es el lugar indicado para adquirir los regalos navideños y detalles de los amigos secretos.
Los ejecutivos de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) dieron por inaugurado el bazar desde ayer 12 de diciembre, una exposición que permanecerá abierta todos los días hasta el 22 de diciembre en el recinto de Expocentro.
Pero, ¿qué es el bazar navideño?: es un tipo de mercado común en otros países, pero implementado hace unos años en la capital industrial por la CCIC y replicado en otras ciudades. Es una extensión del bazar del sábado que consiste en un conjunto de emprendedores situados en uno de los salones de Expocentro ofreciendo una gran variedad de productos (desde alimentos hasta artesanías). No puede faltar la música y el buen ambiente.
La entrada es gratuita, parqueo seguro y disponible. Los visitantes pueden disfrutar de un ambiente navideño especial y aprovechar para comprar, convivir y apoyar el talento emprendedor.
Son alrededor de 100 emprendedores, quienes tienen a disposición una amplia variedad de productos propios de la temporada, convirtiendo al Bazar Navideño en uno de los puntos de encuentro más importantes para adquirir regalos, gastronomía, artesanías y artículos decorativos.
La Directora del Bazar del sábado, Melissa Faraj, dice que además de la oferta comercial, se ha preparado una agenda especial de actividades para crear un ambiente completamente familiar durante esta época.
“Queremos que los visitantes vivan la experiencia navideña con entretenimiento, opciones para todos los gustos y un espacio seguro para disfrutar”, destacó.
El horario del Bazar Navideño será de lunes a viernes de 2:00 pm a 8:00 pm y sábados y domingos de 10:00 am a 8:00 pm.
La entrada es gratuita, al igual que el parqueo dentro de Expocentro, facilitando el acceso a todas las familias.
El Presidente de la CCIC, Karim Qubain, inauguró el bazar explicando que la edición extendida representa el compromiso de la institución con el emprendimiento hondureño.
“Invitamos a la ciudadanía a visitar el Bazar Navideño en Expocentro, a comprar y disfrutar en familia, y a ser parte del esfuerzo por fortalecer la economía local. Cada compra que se hace aquí impulsa a un emprendedor, a una familia, a un sueño que merece crecer.”, expresó.
Como parte de las atracciones especiales, los visitantes pueden disfrutar de una villa navideña instalada en las áreas verdes del recinto, con trineos, bastones gigantes y figuras iluminadas.
La CCIC invita a toda la comunidad a ser parte de esta celebración y a apoyar el talento local que impulsa el desarrollo económico y social de la zona norte.