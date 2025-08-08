Emprendimientos en San Pedro sula: ¿Por qué fracasan muchos al primer año?

Emprender un negocio propio se ha convertido en la tabla de salvación para miles de sampedranos que no logran empleo. Sin embargo, muchos de estos negocios fracasan antes de cumplir el primer año.
Las razones son diversas: falta de financiamiento para capital de trabajo, altos costos operativos, trámites engorrosos, bajas ventas y una deficiente administración, entre otros factores.
Según datos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), recopilados a través de su portal de empleo, los emprendimientos emergentes son liderados por el sector alimentación con un 30%, seguido del calzado con un 22%, tecnología con 15%, belleza con 14%, arte y manualidades con 11%, y mecánica y construcción con un 4% cada uno.
Datos de la Oficina de Registro Mercantil, que opera en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), indican que entre enero y junio de este año se han inscrito 3,593 nuevas empresas, es decir, 119 más que las registradas en el mismo periodo de 2024.
La mayoría de estas empresas son microempresas, registradas con un capital mínimo de 5,000 lempiras.
Desde 2016, el Bazar del Sábado en Expocentro se ha consolidado como el primer y único espacio que ofrece, a bajo costo, una vitrina comercial para emprendedores que buscan dar a conocer sus productos y servicios.
Melissa Faraj, directora del Bazar del Sábado, declaró que actualmente hay tres bazares operando en el país: en Tegucigalpa, Choluteca y San Pedro Sula, con más de 370 emprendedores participando de forma activa.
“La mayoría son del área de alimentos. Hay variedad de cafés, manualidades, productos de cuero como zapatos, carteras y bisutería”. El 80% de los expositores son mujeres, son negocios familiares donde participan con sus esposos e hijos.
Faraj explicó que cada sábado se integran nuevos emprendedores, quienes prueban sus productos o servicios. Dependiendo de la experiencia, algunos se consolidan mientras otros no continúan.
“El 75% son permanentes, estimamos que un 25% al año son rotativos, que salen porque deciden continuar abriendo sus propios establecimientos o logran darse a conocer y deciden estar solo en línea”, indicó Faraj.
Acceso al financiamiento
Javier Pineda, presidente de la Asociación Nacional de la Micro y Pequeña Industria de Honduras (Anmpih), confirmó que, aunque el rubro de alimentos ya está saturado, sigue siendo el más elegido por los emprendedores, debido al bajo capital inicial que requiere.
Subrayó que el apoyo a las mipymes debe traducirse en acceso al financiamiento, simplificación de trámites, programas de capacitación y tecnificación, capital semilla y una nueva legislación que permita la contratación por hora.
Efraín Rodríguez, expresidente de la Anmpih, manifestó que muchas empresas, con el paso de los años, permanecen en la categoría de micro o pequeña, sin lograr crecer, debido a la falta de capital de trabajo y formación técnica.
Este fin de semana, micros y pequeños empresarios se reunirán con autoridades del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) en San Pedro Sula, con el fin de acceder a apoyo financiero. Se estima que entre 20,000 y 30,000 empresas del valle de Sula podrían beneficiarse con estos fondos.
El rubro textil, particularmente la confección de ropa, enfrenta una fuerte crisis debido a la importación de prendas provenientes de China y ropa americana usada, según advirtió Victorino Carranza, presidente del Gremio de la Micro y Pequeña Empresa (Gremipe).
“De un promedio de 90 a 100 negocios, antes de cumplir el año, un 90% de estas microempresas desaparecen, por falta de apoyo financiero”, enfatizó Carranza.