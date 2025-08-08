Emprendimientos en San Pedro sula: ¿Por qué fracasan muchos al primer año?

San Pedro Sula, Honduras

Las razones son diversas: falta de financiamiento para capital de trabajo, altos costos operativos, trámites engorrosos, bajas ventas y una deficiente administración, entre otros factores.

Emprender un negocio propio se ha convertido en la tabla de salvación para miles de sampedranos que no logran empleo . Sin embargo, muchos de estos negocios fracasan antes de cumplir el primer año.

Según datos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), recopilados a través de su portal de empleo, los emprendimientos emergentes son liderados por el sector alimentación con un 30%, seguido del calzado con un 22%, tecnología con 15%, belleza con 14%, arte y manualidades con 11%, y mecánica y construcción con un 4% cada uno.

Datos de la Oficina de Registro Mercantil, que opera en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), indican que entre enero y junio de este año se han inscrito 3,593 nuevas empresas, es decir, 119 más que las registradas en el mismo periodo de 2024.

La mayoría de estas empresas son microempresas, registradas con un capital mínimo de 5,000 lempiras.

Desde 2016, el Bazar del Sábado en Expocentro se ha consolidado como el primer y único espacio que ofrece, a bajo costo, una vitrina comercial para emprendedores que buscan dar a conocer sus productos y servicios.

Melissa Faraj, directora del Bazar del Sábado, declaró que actualmente hay tres bazares operando en el país: en Tegucigalpa, Choluteca y San Pedro Sula, con más de 370 emprendedores participando de forma activa.

“La mayoría son del área de alimentos. Hay variedad de cafés, manualidades, productos de cuero como zapatos, carteras y bisutería”. El 80% de los expositores son mujeres, son negocios familiares donde participan con sus esposos e hijos.

Faraj explicó que cada sábado se integran nuevos emprendedores, quienes prueban sus productos o servicios. Dependiendo de la experiencia, algunos se consolidan mientras otros no continúan.

“El 75% son permanentes, estimamos que un 25% al año son rotativos, que salen porque deciden continuar abriendo sus propios establecimientos o logran darse a conocer y deciden estar solo en línea”, indicó Faraj.