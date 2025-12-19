Asfura supera a Nasralla mientras revisan actas con inconsistencias

El escrutinio especial, realizado a puertas cerradas en el Centro Logístico Electoral (CLE) y bajo el resguardo de elementos de la Policía Militar, lo transmite en directo el CNE a través de su canal oficial de YouTube.Mientras el CNE desarrollaba el proceso de escrutinio, diversas organizaciones y entidades gubernamentales aseguraron que el proceso electoral en Honduras, pese a las críticas emitidas por algunos partidos políticos, no presentaba indicios objetivos de fraude.<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/ana-paola-hall-asegura-irregularidades-escrutinio-especial-ME28682259" target="_blank">Ana Paola Hall, </a>consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), hizo un enérgico llamado a los miembros de las juntas escrutadoras, recordándoles la alta responsabilidad que recae sobre sus funciones.“En sus manos tienen la voluntad popular que deben resguardar y no alterar. No caigan en ninguna irregularidad por promesa de obtener favores o ventajas a cambio. De hacerlo, la responsabilidad será personal e individual; no carguen con esa consecuencia”, advirtió.La titular del órgano electoral también exhortó a la ciudadanía y a los observadores nacionales e internacionales a mantenerse vigilantes durante esta etapa del proceso, a fin de garantizar transparencia y credibilidad. Asimismo, aseguró que el CNE ha realizado importantes esfuerzos logísticos y técnicos para dar inicio a esta fase, reafirmando su compromiso con la legalidad y la democracia.Anoche, en su cuenta de X, informó que “al día de hoy (ayer), con 652 actas procesadas en escrutinio especial, hay 48 actas puestas en cero. Debe recordarse que los miembros de las juntas a cargo del escrutinio especial son postulados por los partidos políticos. No son empleados del CNE. Sus actuaciones son responsabilidad de los partidos que los propusieron. Pero, de cometer algún delito electoral, su responsabilidad penal será personalísima”.Agregó que “puede constituir delito electoral, consignar votos en cero (0) cuando existen papeletas válidas en la maleta electoral, anulando votos válidamente emitidos, desconociendo actas originales, hojas de incidencia y papeletas retornadas. El compromiso es y debe ser uno solo: defender la voluntad popular. ¡La democracia es la salida, no jueguen con ella!”.