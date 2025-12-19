Asfura supera a Nasralla mientras revisan actas con inconsistencias

Tegucigalpa, Honduras

Tras dos días de escrutinio especial de actas con inconsistencias, Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, continuaba anoche manteniendo la ventaja y lideraba los resultados de las elecciones celebradas el pasado 30 de noviembre. El jueves, con la presencia de observadores nacionales e internacionales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) envió a proceso de revisión y recuento 2,792 actas a nivel presidencial con inconsistencias, las cuales serán escrutadas por más de 90 Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR), que trabajan las 24 horas en dos turnos de 12 horas por jornada.

Durante el segundo día del proceso, este se vio retrasado en su inicio por protestas de un grupo de simpatizantes de los partidos Liberal y Libertad y Refundación (Libre). El organismo electoral ya había sometido ayer a revisión actas correspondientes a los departamentos de Atlántida, Colón, Comayagua, Copán y Cortés. Cuatro departamentos han mostrado mayor respaldo a Nasralla, quien, pese a sumar más votos, sigue denunciando irregularidades en el conteo. El proceso continuará con material electoral de Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios y el resto de departamentos, hasta concluir con los sufragios emitidos en el exterior. En esta etapa del proceso, Asfura lideraba anoche, a las 9:00 p. m., con 1,341,766 votos, equivalentes al 40.24%, y con esta cantidad seguía aventajando a Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, quien alcanzaba 1,321,763 votos, correspondientes al 39.64%. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Al igual que los dos aspirantes con mayor caudal electoral, la candidata de Libre, Rixi Moncada, relegada al tercer lugar, acumulaba en el escrutinio especial 637,765 votos (19.12%); Nelson Ávila, del Pinu, registraba 26,763 votos (0.80%), y Mario Rivera sumaba 5,816 votos (0.17%). Hasta el mediodía de ayer se habían revisado 333 actas con errores, pero faltaba la mayoría de los departamentos que son clave para el Partido Nacional.

El escrutinio especial, realizado a puertas cerradas en el Centro Logístico Electoral (CLE) y bajo el resguardo de elementos de la Policía Militar, lo transmite en directo el CNE a través de su canal oficial de YouTube. Mientras el CNE desarrollaba el proceso de escrutinio, diversas organizaciones y entidades gubernamentales aseguraron que el proceso electoral en Honduras, pese a las críticas emitidas por algunos partidos políticos, no presentaba indicios objetivos de fraude. Ana Paola Hall, consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), hizo un enérgico llamado a los miembros de las juntas escrutadoras, recordándoles la alta responsabilidad que recae sobre sus funciones. “En sus manos tienen la voluntad popular que deben resguardar y no alterar. No caigan en ninguna irregularidad por promesa de obtener favores o ventajas a cambio. De hacerlo, la responsabilidad será personal e individual; no carguen con esa consecuencia”, advirtió. La titular del órgano electoral también exhortó a la ciudadanía y a los observadores nacionales e internacionales a mantenerse vigilantes durante esta etapa del proceso, a fin de garantizar transparencia y credibilidad. Asimismo, aseguró que el CNE ha realizado importantes esfuerzos logísticos y técnicos para dar inicio a esta fase, reafirmando su compromiso con la legalidad y la democracia. Anoche, en su cuenta de X, informó que “al día de hoy (ayer), con 652 actas procesadas en escrutinio especial, hay 48 actas puestas en cero. Debe recordarse que los miembros de las juntas a cargo del escrutinio especial son postulados por los partidos políticos. No son empleados del CNE. Sus actuaciones son responsabilidad de los partidos que los propusieron. Pero, de cometer algún delito electoral, su responsabilidad penal será personalísima”. Agregó que “puede constituir delito electoral, consignar votos en cero (0) cuando existen papeletas válidas en la maleta electoral, anulando votos válidamente emitidos, desconociendo actas originales, hojas de incidencia y papeletas retornadas. El compromiso es y debe ser uno solo: defender la voluntad popular. ¡La democracia es la salida, no jueguen con ella!”.

Panorama sobre el escrutinio especial

Aunque el panorama comienza a despejarse en medio de la incertidumbre postelectoral, los dirigentes de los partidos Liberal y Nacional mantienen los ánimos caldeados, intercambiando acusaciones recíprocas sobre supuestas adulteraciones de actas, papeletas y datos generados por el sistema de transmisión de resultados. Dirigentes del Partido Nacional denunciaron que miembros del Partido Liberal y de Libre, acompañados por otros partidos pequeños, se encuentran anulando actas, dejando los resultados en cero, sin revisar ni recontar los votos.

“Tenemos denuncias de que delegados de varios partidos se están confabulando para poner cero votos al acta de presidente del Partido Nacional mediante una votación tres a uno”, denunció el diputado nacionalista Tomás Zambrano. Reiteró que “cada mesa está siendo grabada y que los autores intelectuales no van a protegerlos cuando sean acusados, capturados, expuestos ante los medios, sentenciados y encarcelados por los delitos que están cometiendo. La Fiscalía debe actuar de oficio solo con los videos como prueba suficiente”. Iroshka Elvir, diputada y esposa del candidato liberal, al observar los resultados del escrutinio especial que los van favoreciendo, ironizó que “se empieza a desinflar el helio a nuestros guerreros en el escrutinio especial, firmes por Honduras, por el futuro de nuestras familias y por la esperanza de ver desarrollo en nuestra nación”.