Empresa ASD reafirma transparencia tecnológica del proceso electoral en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Según su versión, no es posible que se haya producido fraude en los comicios, como aducen la candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, y Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal, que en el recuento electoral van por detrás del candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En un comunicado, el Grupo ASD indicó además que su participación en el proceso electoral de Honduras se refiere exclusivamente al suministro y operación de la plataforma tecnológica Trep, estipulada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) , conforme a los términos establecidos en el respectivo contrato.

La empresa colombiana ASD , responsable del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares de las Elecciones (Trep) en Honduras, certificó este viernes su rol técnico en el proceso y dijo que "confirma la integridad de la información transmitida", negando la posibilidad de fraude durante los comicios .

La representante legal suplente de la empresa, Sonia Ramos, indicó que "es determinante para comprender, por parte de todos los actores sociales y por los electores, el rol de la organización en el proceso electoral".

Afirmó que a lo largo de su historia la compañía no ha tenido, ni tiene participación accionaria hondureña, ni de ningún otro país distinto a Colombia.

"Nuestra operación se suscribe bajo un contrato de proveeduría tecnológica que garantiza independencia de lo político, lo partidista o lo electoral, bajo estrictos principios de neutralidad, rigor técnico y cumplimiento normativo. Nuestra naturaleza se basa en aportar tecnología para los procesos electorales", agregó.

También resaltó que en virtud del esquema del Grupo ASD, los partidos políticos han contado con acceso continuo, oportuno y completo a la información correspondiente a cada Junta Receptora de Votos.

"Por lo anterior, los comentarios relacionados con potencial fraude o alteración de la información requieren que todos los actores conozcan que el proceso tecnológico está, por el contrario, asegurado con nuestros protocolos que incluyen varios mecanismos de respaldo, de verificación y aseguramiento. La data ha permanecido íntegra, protegida y resguardada en todo momento, sin que se haya presentado modificación alguna desde su transmisión inicial", expresó Ramos.

Además, dijo que la integridad del proceso es plenamente verificable no solo a través de los registros de auditoría del sistema, "sino también mediante la comparación directa con las copias replicadas en tiempo real que obran en poder de los partidos políticos desde el día de la jornada electoral".

La empresa también señaló que no tiene capacidad de acción sobre decisiones electorales, ni acceso a dicho proceso, sino al procesamiento de los datos que salen de este, el cual pertenece a los órganos electorales.

"Grupo ASD ratifica su compromiso con la operación técnica del sistema conforme a los términos contractuales, disponiendo la trazabilidad y soporte necesarios hasta la conclusión del proceso electoral, bajo la supervisión del Consejo Nacional Electoral", expresó Ramos.

A casi tres semanas de las elecciones generales los hondureños aún no conocen los resultados, lo que, según el CNE, obedece a problemas técnicos y administrativos, entre otros.

El escrutinio especial para conocer los resultados de 2.792 actas electorales con inconsistencias, que se debió iniciar el pasado día 13, comenzó el jueves. Por ley, el CNE tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer a los ganadores de los comicios.

La página web del CNE se reactivó hoy con nuevos resultados, habiéndose escrutado el 99,82 % de las actas, con Asfura con el 40,23 % de los votos, seguido de Nasralla con el 39,64 %.