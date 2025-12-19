Ana Paola Hall asegura posibles irregularidades durante el escrutinio especial

Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), advirtió este viernes sobre posibles irregularidades detectadas durante el proceso de escrutinio especial de actas electorales, al señalar que se han encontrado documentos con votos consignados en cero pese a existir papeletas válidas.
A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X, Hall informó que, hasta la fecha, se han procesado 652 actas en escrutinio especial, de las cuales 48 fueron colocadas en cero, situación que calificó como grave y contraria a la voluntad popular.
La titular del CNE recordó que los miembros de las Juntas encargadas del escrutinio especial no son empleados del organismo electoral, sino que son postulados directamente por los partidos políticos, por lo que sus actuaciones recaen bajo la responsabilidad de las organizaciones que los propusieron.
Al día de hoy: con 652 actas procesadas en escrutinio especial, hay 48 actas puestas en cero.— Ana Paola Hall (@APHall_CNE) December 20, 2025
No obstante, Hall subrayó que, en caso de cometerse delitos electorales, la responsabilidad penal será individual.
“De cometer algún delito electoral, su responsabilidad penal será personalísima”, enfatizó en su pronunciamiento.
Según la presidenta del CNE, consignar votos en cero cuando existen papeletas válidas dentro de la maleta electoral puede constituir un delito electoral, ya que implica anular votos legítimamente emitidos y desconocer actas originales, hojas de incidencias y papeletas retornadas.
En ese sentido, hizo un llamado directo a respetar el proceso democrático y a no manipular los resultados. “El compromiso es y debe ser uno solo: defender la voluntad popular. ¡La democracia es la salida, no jueguen con ella!”, expresó.
Las declaraciones de Hall se dan en medio del desarrollo del escrutinio especial de 2.792 actas electorales que presentaron inconsistencias y cuyo análisis debió iniciar el pasado 13 de diciembre, pero que comenzó formalmente el jueves, según informó el propio CNE.
La página web del CNE se reactivó hoy con nuevos resultados, habiéndose escrutado el 99,82 % de las actas, con Asfura con el 40,23 % de los votos, seguido de Nasralla con el 39,64 %.