Ana Paola Hall asegura posibles irregularidades durante el escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras.

Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), advirtió este viernes sobre posibles irregularidades detectadas durante el proceso de escrutinio especial de actas electorales, al señalar que se han encontrado documentos con votos consignados en cero pese a existir papeletas válidas.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X, Hall informó que, hasta la fecha, se han procesado 652 actas en escrutinio especial, de las cuales 48 fueron colocadas en cero, situación que calificó como grave y contraria a la voluntad popular.

La titular del CNE recordó que los miembros de las Juntas encargadas del escrutinio especial no son empleados del organismo electoral, sino que son postulados directamente por los partidos políticos, por lo que sus actuaciones recaen bajo la responsabilidad de las organizaciones que los propusieron.