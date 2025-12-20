  1. Inicio
Sin autopsia y con dudas: familiares reclaman respuestas por caso de Tatumbla

Familiares denuncian irregularidades y exigen resultados de la autopsia para saber la causa de muerte de Nicole Alejandra Figueroa y su novio, Luis Alonso Oseguera

Nicole Alejandra Figueroa y su novio, Luis Alonso Oseguera Betancourth planificaban casarse en 2026 tras varios años de noviazgo.

 FOTO: Cortesía
San Pedro Sula, Honduras

A dos meses de la muerte de Nicole Alejandra Figueroa y su novio, Luis Alonso Oseguera Betancourth, ambos de 26 años, familiares de la joven exigen mayor celeridad en la entrega de los resultados de la autopsia, ya que hasta la fecha no han recibido una respuesta oficial por parte de las autoridades.

Los cuerpos de la pareja fueron hallados el 17 de octubre en el interior de la cabaña que habían alquilado en Tatumbla, Francisco Morazán, lugar al que llegaron la noche anterior con el objetivo de celebrar su aniversario como novios.

Primeras hipótesis del caso de la pareja adventista hallada sin vida en Tatumbla

Desde entonces, la familia espera el dictamen médico-forense para conocer con certeza la causa de la muerte, pues de manera preliminar se ha manejado la hipótesis de una posible inhalación de monóxido de carbono.

No obstante, recientemente la madre de Nicole reclamó públicamente en redes sociales la demora en la emisión de los resultados de la autopsia y pidió que el caso sea investigado como un hecho criminal, al considerar que existen irregularidades.

Denuncian irregularidades

Marezza Figueroa, hermana de Nicole, dijo a LA PRENSA que la familia se siente impotente ante la falta de respuestas. Señaló que una de las irregularidades detectadas es que el teléfono celular de su hermana dejó de sonar repentinamente como apagado, pese a que minutos antes se escuchaba el tono de llamada en espera, lo que les hace suponer que alguien lo apagó.

Además, indicó que entre las pertenencias entregadas por las autoridades no se encontraban el celular ni la billetera de la joven, en la que, según sus familiares, llevaba una suma considerable de dinero.

Las autoridades llegaron a la escena el 17 de octubre a la cabaña donde se halló a la pareja en Tatumbla, Francisco Morazán.

“La Policía no nos dio respuesta sobre la billetera de mi hermana. Ella andaba alrededor de L10,000, porque nunca salía sin dinero. Tampoco apareció su celular ni dos pares de tenis que había llevado”, expresó Marezza Figueroa.

La familiar también denunció una posible manipulación de la escena. Aseguró que otros huéspedes del lugar les informaron que hubo demora en dar aviso a las autoridades y que varias personas ingresaron a la cabaña antes de que se realizara el levantamiento oficial de los cuerpos.

Rostros: ellos son los cuatro muertos de la colonia Centroamérica

“Otras personas que estaban hospedadas nos dijeron que se tardaron mucho en avisar a las autoridades y que personal ingresó a la cabaña donde estaba mi hermana y su novio cuando se dieron cuenta de que estaban muertos”, afirmó.

Agregó que una fiscal le informó el 21 de noviembre que ya contaba con los resultados preliminares de la autopsia, pero que aún no los había revisado y que posteriormente se comunicaría con la familia, lo cual no ocurrió.

“Se maneja que fue por monóxido de carbono, pero eso es precisamente lo que queremos confirmar. Si hubo negligencia por parte del dueño de la cabaña, debido a un mal mantenimiento, que se investigue”, concluyó.

Redacción La Prensa
