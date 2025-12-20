Sin autopsia y con dudas: familiares reclaman respuestas por caso de Tatumbla

San Pedro Sula, Honduras

A dos meses de la muerte de Nicole Alejandra Figueroa y su novio, Luis Alonso Oseguera Betancourth, ambos de 26 años, familiares de la joven exigen mayor celeridad en la entrega de los resultados de la autopsia, ya que hasta la fecha no han recibido una respuesta oficial por parte de las autoridades. Los cuerpos de la pareja fueron hallados el 17 de octubre en el interior de la cabaña que habían alquilado en Tatumbla, Francisco Morazán, lugar al que llegaron la noche anterior con el objetivo de celebrar su aniversario como novios.

Desde entonces, la familia espera el dictamen médico-forense para conocer con certeza la causa de la muerte, pues de manera preliminar se ha manejado la hipótesis de una posible inhalación de monóxido de carbono. No obstante, recientemente la madre de Nicole reclamó públicamente en redes sociales la demora en la emisión de los resultados de la autopsia y pidió que el caso sea investigado como un hecho criminal, al considerar que existen irregularidades.

Denuncian irregularidades

Marezza Figueroa, hermana de Nicole, dijo a LA PRENSA que la familia se siente impotente ante la falta de respuestas. Señaló que una de las irregularidades detectadas es que el teléfono celular de su hermana dejó de sonar repentinamente como apagado, pese a que minutos antes se escuchaba el tono de llamada en espera, lo que les hace suponer que alguien lo apagó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Además, indicó que entre las pertenencias entregadas por las autoridades no se encontraban el celular ni la billetera de la joven, en la que, según sus familiares, llevaba una suma considerable de dinero.

“La Policía no nos dio respuesta sobre la billetera de mi hermana. Ella andaba alrededor de L10,000, porque nunca salía sin dinero. Tampoco apareció su celular ni dos pares de tenis que había llevado”, expresó Marezza Figueroa. La familiar también denunció una posible manipulación de la escena. Aseguró que otros huéspedes del lugar les informaron que hubo demora en dar aviso a las autoridades y que varias personas ingresaron a la cabaña antes de que se realizara el levantamiento oficial de los cuerpos.