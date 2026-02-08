Lavallén estalla como nunca tras perder el derbi: "Me robaron hoy y en la final"

San Pedro Sula, Honduras.

El Monstruo Verde cayó en el derbi 0-1 ante la Máquina en el estadio Yankel Rosenthal, una derrota que deja al Marathón rezagado en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras tras la cuarta jornada.

Pablo Lavallén apareció en la conferencia de prensa con un enfado monumental. El entrenador del Marathón explotó como nunca contra los árbitros por el grave error que cometieron al anular un gol legal del equipo verdolaga que terminó perdiendo por un polémico penal pitado a favor del Real España.

Lavallén , que únicamente aceptó una pregunta, dijo "basta" y aseguró que se siente robado por lo ocurrido este domingo en el Yankel. "El fútbol de Honduras es mediocre" y "por eso no vamos al Mundial" son algunas de las frases que lanzó post partido.

-Buenas tardes, profesor. Queríamos consultarle por lo que todos vimos y también porque se lo notó muy molesto tras la anulación del primer gol de Marathón. Profe, ¿cómo lo vivió usted? ¿Qué tiene para expresarnos sobre esa jugada y sobre lo complicado que fue terminar perdiendo el partido después de esa acción?

Buenas tardes, primero. Yo creo que... no sé si la palabra es vergüenza, pero lo que nos han hecho hoy es una vergüenza. Y tengo dos sensaciones: no sé si es producto de la mala fe o de la incapacidad. Las dos condiciones son malas.

Como entrenador de Marathón, de una institución que tiene 100 años en el fútbol, no estoy dispuesto a soportar este tipo de arbitrajes, teniendo en cuenta el antecedente del clásico anterior en el Morazán, donde una jugada con un jugador un metro y medio adelantado terminó en gol.

Y en este partido, una jugada que ya vimos, porque está circulando en todas las redes, muestra claramente que cuando sale el pase para Chuy, incluso cuando la pelota ya había salido, Chuy todavía está detrás del defensor. Y en el penal de Nixon no se ve del todo claro, pero parece adelantado.

Yo no me callo. Los árbitros nos echarán porque vamos a hablar con la verdad y vamos a mostrar imágenes con la verdad. Yo pido una fuerte sanción si se comprueba, si tienen el coraje de comprobar, que dos jugadas te arruinan un partido y te arruinan un campeonato.

Ya lo pasamos en el torneo anterior con Real España. Lo pasamos en una final, en una situación donde diez días después terminaron diciendo que el gol de Henry Figueroa había sido válido. Entonces, basta.

Basta de ser cómplices. Porque si uno no dice nada, es cómplice. Cómplice de cuatro o cinco que dirigen, que dicen “acá te pita este, acá te pita aquel” y hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren.

Basta por el fútbol hondureño. Esta gente hace que el fútbol hondureño sea mediocre. Esta gente hace que el fútbol hondureño no vaya a un Mundial. Esta gente es la que hay que remover del fútbol hondureño porque es incapaz, o peor aún, porque actúa de forma premeditada o parcial.

Basta. Digan la verdad. Digan la verdad en todos los medios. Hasta que no se empiecen a tomar las cosas con seriedad, van a seguir pasando este tipo de cosas.

Yo no estoy dispuesto a callarme, porque en el lugar donde trabajo se me pide excelencia. Mi directiva me pide excelencia para que el equipo juegue mejor y gane. Yo también le pido excelencia a mi directiva y se la pido a los árbitros, porque por un fallo arbitral nosotros nos podemos quedar sin trabajo. Ellos irán a dirigir a segunda dos o tres partidos y listo.

Lo que pasó hoy en los últimos cinco minutos fue una vergüenza nacional. Un partido que había transcurrido normal, disputado, con pocas situaciones, como suele ser. No hay análisis del partido después de lo que hicieron en esos últimos minutos.

Se lo dije al árbitro: me vas a tener que venir a pedir perdón. Y cuando eso pase, ya no va a servir, porque ya perdimos. Perdimos la punta del campeonato, perdimos la posibilidad de estar cerca del liderato.

Después me llaman a la comisión de árbitros para preguntarme por mis dichos. Yo les digo que revisen a sus árbitros. Que revisen por qué el fútbol está como está.

Esto es una vergüenza. Basta. Y ustedes, los medios, no sean cómplices. Digan lo que ven, porque si no, los intereses nos van a seguir ganando y vamos a seguir hundidos en el fútbol hondureño.

Me cansé. Me cansé de que me roben una final. Me cansé de que me roben un partido con Real España. Basta, señores de la comisión de árbitros, señores de la liga. Mejoren el fútbol hondureño.

Me van a dar diez fechas de sanción, ¿saben por qué? Porque digo la verdad. Y la verdad duele, pero incomoda.

Eso es todo lo que tengo que decir. No hay más análisis. Muchas gracias y espero que reflexionen.