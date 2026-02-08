VIDEO: Motociclista se viraliza por pasar operativo con pasajero que no llevaba casco

El video de dos hombres en una motociclista se ha viralizado por desafiar a las autoridades en un operativo de San Pedro Sula del que salen "bien librados".
En el material gráfico, que fue grabado por otro motociclista, se va a dos hombres en una moto. El que maneja lleva chaleco y casco, pero la persona que va como pasajero, además de no llevar casco, es otro hombre, algo que no es permitido en San Pedro Sula.
"Enfrente del operativo y mirá a estos majes sin caso", narra la persona que va grabando el video. En un momento de se ve incluso cuando uno de los agentes se percata que el motociclista ha usado como escudo un carro turismo.
Los hombres salen en veloz carrera con rumbo al este. Este operativo es constante en los expeajes salida a La Lima, pero ese día había más agentes de lo acostumbrado.