Super Bowl en vivo hoy, hora y dónde ver Seattle Seahawks vs New England Patriots

San Francisco, Estados Unidos.

Los Seattle Seahawks y los New England Patriots revivirán este domingo en el Levi's Stadium en el Super Bowl LX la final que disputaron hace once años.

Para Seattle fue una experiencia traumática que les ha perseguido durante una década y para la que ahora regresan en busca de revancha, pero sobre todo redención.

1 de febrero de 2015. Super Bowl XLIX (49) en Phoenix (Arizona). El marcador reflejaba un 28-24 a favor de los Patriots, que habían culminado la remontada en el último cuarto liderados por Tom Brady, pero los Seahawks tenían el último ‘drive’ y se habían colocado a una yarda del ‘touchdown’, con 26 segundos en el reloj.

Su mariscal de campo, Russell Wilson, lanzó el pase para el receptor Ricardo Lockette, en una jugada que ensayada decenas de veces pero aún no habían puesto en práctica en el partido. El entonces coordinador ofensivo, Darrell Bevell, marcó la jugada.