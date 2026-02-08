Super Bowl en vivo hoy, hora y dónde ver Seattle Seahawks vs New England Patriots

Los Seattle Seahawks y los New England Patriots revivirán este domingo en el Levi's Stadium en el Super Bowl LX la final que disputaron hace once años.
Para Seattle fue una experiencia traumática que les ha perseguido durante una década y para la que ahora regresan en busca de revancha, pero sobre todo redención.
1 de febrero de 2015. Super Bowl XLIX (49) en Phoenix (Arizona). El marcador reflejaba un 28-24 a favor de los Patriots, que habían culminado la remontada en el último cuarto liderados por Tom Brady, pero los Seahawks tenían el último ‘drive’ y se habían colocado a una yarda del ‘touchdown’, con 26 segundos en el reloj.
Su mariscal de campo, Russell Wilson, lanzó el pase para el receptor Ricardo Lockette, en una jugada que ensayada decenas de veces pero aún no habían puesto en práctica en el partido. El entonces coordinador ofensivo, Darrell Bevell, marcó la jugada.
Es hermoso.🥹🏟 El Levi's Stadium ya está listo para recibir a los New England Patriots y los Seattle Seahawks, y claro, a Bad Bunny.🎶🏈 pic.twitter.com/qJUKRRfmPs— Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) February 8, 2026
Pero Malcolm Butler, un ‘rookie’ de los Patriots, se cruzó en el destino, interceptando al balón de Wilson antes de que Lockette pudiese asegurarlo y convirtiéndose en el auténtico héroe de ese Super Bowl para Nueva Inglaterra. Y en la pesadilla que ha perseguido a los Seahawks desde entonces.
La decisión de no correr el balón desde la yarda uno ha perseguido a jugadores, entrenadores y aficionados de Seattle durante años.
La dinastía de los Patriots aún ganaría otros dos Super Bowl -LI y LIII- después del de 2015, convertido en un auténtico clásico del fútbol americano, pero los Seahawks no habían vuelto a pisar una gran final.
Horario y quién transmite el Super Bowl
El Super Bowl entre Seattle Seahawks y New England Patriots comenzará a las 5.30 de la tarde, hora de Honduras, y se podrá ver en vivo por la señal de ESPN y vía streaming por Disney plus.