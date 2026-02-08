Pichichi LaLiga: Mbappé no perdona y responde a Lewandowski y Yamal; la tabla

La jornada 23 de la Liga Española continuó este domingo 8 de febrero y hay movimientos en la tabla de goleadores.
17. Sorloth (Atlético de Madrid) -- Tuvo minutos este domingo ante el Real Betis, pero se fue sin marcar. Se queda con 7 tantos tras la jornada 23 de la Liga Española 2025-2026.
16. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) -- El argentino no anotó este domingo ante el Betis y va en caída tras mantenerse con 7 anotaciones en la tabla de goleadores de la liga.
15. Hugo Duro (Valencia) -- No pudo marcar este domingo ante el Real Madrid y se quedó con 7 dianas.
14. Gerard Moreno (Villarreal) -- Tiene 7 goles en su cuenta y puede ampliar este lunes al enfrentarse al Getafe.
13. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) -- No jugó este fin de semana por la suspensión del juego ante Real Oviedo. Se mantiene en la tabla con sus 7 dianas.
12. Vladyslav Vanat (Girona) -- Su equipo empató 1-1 ante Sevilla en esta jornada 23, pero se fue sin marcar. Se queda con 7 goles.
11. Raphinha (FC Barcelona) -- No estuvo en el partido ante Mallorca (3-0) por lesión y queda con 8 anotaciones en lo que va de la Liga Española.
10. Cucho Hernández (Real Betis) -- No estuvo en el triunfo ante el Atlético de Madrid (1-0) por lesión. Lleva 8 goles tras 23 jornadas.
9. Moleiro (Villarreal) -- Es otro de los goleadores que cuenta con 8 anotaciones en la Liga Española 2025-2026.
8. Oyarzabal (Real Sociedad) -- Marcó en el duelo ante el Elche (3-1) y escala en la tabla de goleadores. Alcanzó las 9 anotaciones.
7. Borja Iglesias (Celta de Vigo) -- Anotó desde el punto penal en la derrota ante el Osasuna (1-2). Llegó a 9 goles en lo que va de la Liga Española.
6. Robert Lewandowski (FC Barcelona) -- Marcó en la goleada ante el Mallorca y aumenta su cuenta en la tabla de goleadores. Alcanzó las 10 anotaciones.
5. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- El juvenil también marcó ante el Mallorca y llegó a 10 goles tras 23 jornadas de la Liga Española.
4. Budimir (Osasuna) -- Anotó en el triunfo de su equipo ante el Celta de Vigo y escaló en la tabla de goleadores con 11 anotaciones.
3. Ferran Torres (FC Barcelona) -- El español se fue en blanco ante Mallorca, pero sigue en la pelea con sus 12 goles.
2. Muriqi (Mallorca) -- Se fue en blanco en esta jornada 23 ante el Barcelona y se quedó con 15 goles.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El delantero francés no falló este domingo ante el Valencia y aumentó su cuenta a 23 goles. Es el líder en la pelea por el 'Pichichi' con 8 goles de diferencia.
Así marcha la tabla de goleadores en España tras los partidos de este domingo 8 de febrero correspondiente a la jornada 23.