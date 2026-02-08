¿Se va Hansi Flick del Barcelona? Esto pasaría si Laporta no gana la elecciones

A pesar de los títulos y el buen rendimiento, Hansi Flick podría no continuar en el Barcelona. El futuro del entrenador alemán estaría condicionado al resultado electoral.
El mercado de fichajes invernal ya ha llegado a su fin, pero eso no ha frenado la aparición de rumores y noticias relacionadas con posibles salidas en los clubes más importantes del fútbol mundial.
El FC Barcelona no es la excepción. El conjunto azulgrana sigue siendo protagonista constante en la actualidad futbolística, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.
En esta ocasión, el foco no está puesto en un futbolista en específico, sino en la figura de su actual entrenador, Hansi Flick , cuyo futuro podría estar ligado a los próximos movimientos institucionales del club.
El técnico alemán ha logrado imprimir una nueva identidad al Barcelona desde su llegada al banquillo, devolviéndole competitividad, orden táctico y una mentalidad ganadora.
Los resultados han acompañado su trabajo, ya que Flick ha conquistado LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España , títulos que han generado una enorme ilusión y satisfacción entre la afición culé.
Sin embargo, según información del Diario Marca , la continuidad del entrenador podría verse comprometida si Joan Laporta no logra imponerse en las próximas elecciones a la presidencia del FC Barcelona.
El medio asegura que existe la posibilidad de que Flick no continúe en el cargo, ya que el técnico se considera una pieza clave dentro del proyecto deportivo liderado por Laporta.
De acuerdo con Marca, el entrenador alemán tendría dudas sobre su permanencia en el club en caso de que la actual junta directiva no se mantenga al frente de la institución.
Pero el escenario no termina ahí. En caso de un cambio en la presidencia, Deco también dejaría su cargo como director deportivo, ya que Víctor Font , principal rival electoral de Laporta, no contempla al exfutbolista portugués dentro de su proyecto.
"Deco no será mi director deportivo. Montaremos la estructura que encaje mejor con Hansi Flick. No daremos el nombre porque tiene contrato. No habrá gente que no tenga nada que ver con la estructura deportiva", declaró Víctor Font en una entrevista para RAC1 .
Cabe recordar que el próximo 9 de febrero se llevará a cabo la convocatoria oficial para las elecciones a la presidencia del FC Barcelona.
Joan Laporta parte como el gran favorito, según varios medios de comunicación en España, respaldado por los títulos recientes y la estabilidad deportiva del equipo.
No obstante, Víctor Font también cuenta con un respaldo importante entre un sector de la afición, que lo ve como una alternativa interesante para el futuro institucional y deportivo del club azulgrana.