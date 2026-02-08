Bota de Oro 2026: Triplete de colombiano, Kane se aleja de Mbappé y Haaland; tabla

Así va la carrera por la Bota de Oro 2025-2026, que sigue al rojo vivo una jornada más. Harry Kane se lució con doblete, Kylian Mbappé respondió, Erling Haaland rompió su sequía y colombiano destaca con hat-trick en la tabla de goleadores de Europa..
20. Antoine Semenyo (Manchester City) - 12 goles (x2): 24 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delanero ghanés no pudo marcar contra el Liverpool este domingo 8 de febrero en la Premier League.
19. Ferran Torres (FC Barcelona) - 12 (x2): 24 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero español no pudo anotar contra el Mallorca en la Liga Española.
18. Kasper Hogh (FK Bodø/Glimt de Noruega) 17 goles (x1,5): 25.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
17. Nahir Besara (Hammarby Fotboll de Suecia) - 17 goles (x1,5): 25.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
16. Klaemint Olsen (NSI Runavik de Islas Feroe) - 26 goles (x1): 26 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
15. Mason Greenwood (Olympique de Marsella) - 13 goles (x2): 26 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero inglés se fue en blanco en la derrota (5-0) contra el PSG en la Ligue 1 de Francia.
14. Luis Díaz (Bayern Múnich) - 13 goles (x2): 26 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero colombiano se destapó con un triplete en la paliza del equipo bávaro (5-1) contra el Hoffenheim en la Bundesliga.
13. Ibrahim Diabate (GAIS de Suecia): 18 goles (x1,5) - 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
12. Daniel Karlsbakk (Sarpsborg 08 de Noruega) - 18 goles (x1,5): 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
12. August Priske (Djurgardens de Suecia) - 18 goles (x1,5): 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
10. Ayase Ueda (Feyenoord): 18 goles (x1,5) - 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
9. Luis Suárez (Sporting Lisboa) - 18 goles (x1,5): 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero colombiano juega hasta este lunes contra el Porto en la Liga portuguesa.
8. Darko Lemajic (FC RFS de Letonia): 28 goles (x1) - 28 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. Es el primer representante de las ligas menores. El serbio es, con diferencia, el futbolista que más goles ha celebrado en la presente temporada, pero al militar en el RFS (Rigas Futbols Skolas) de Letonia sus 28 tantos se traducen en apenas 28 pts.
7. Vedat Muriqi (Mallorca) - 14 goles (x2): 28 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El atacante kosovar aparece en la tabla de goleadores de Europa. No pudo marcar en la derrota ante el Barcelona.
6. Lautaro Martínez (Inter de Milán) - 14 goles (x2): 28 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero argentino marcó un gol este domingo 8 de febrero en la goleada del Nerazzurri (0-5) contra el Sassuolo. Es el 'Capocannonieri' de la Serie A.
5. Vangelis Pavlidis (Benfica) - 19 goles (x1,5): 28.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero griego se quedó sin marcar este domingo en el triunfo (2-1) frente al FC Alverca.
4. Igor Thiago (Brentford): 17 goles (x2) - 34 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero brasileño marcó un gol de penal en el triunfo (2-3) contra el Newcastle en la Premier League y le respira de cerca a Erling Haaland.
3. Erling Haaland (Manchester City): 21 goles (x2) - 42 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero noruego rompió su sequía con un gol de penal en el triunfo (1-2) ante Liverpool y se mete en la pelea en la tabla de goleadores de Europa.
2. Kylian Mbappé (Real Madrid): 23 goles (x2) - 46 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero francés marcó el gol que selló el triunfo madridista (0-2) contra el Valencia y lidera el Pichichi de la Liga Española.
1. Harry Kane (Bayern Múnich): 24 goles (x2) - 48 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero inglés marcó este domingo 8 de febrero un doblete en la goleada del equipo bávaro (5-1) sobre el Hoffenheim y lidera la tabla de goleadores de Europa por delante de Mbappé y Haaland.