Centros técnicos municipales graduarán 3600 jóvenes

San Pedro Sula, Honduras

La educación técnica municipal seguirá siendo una de las grandes apuestas de la administración del alcalde Roberto Contreras en su segundo mandato.

Gracias a la matrícula y mensualidades gratis, unos 1,310 jóvenes, hombres y mujeres, obtendrán su título la próxima semana, muchos de ellos ya tienen garantizado un trabajo en los lugares donde realizaron sus prácticas profesionales.

Ya son cuatro los centros técnicos municipales que están en funcionamiento: Técnico Chamelecón, Honduras, Corea, Sampedrano, Americano y ya está funcionando el técnico Agroambiental, último ubicado en El Merendón.

Son 467 graduandos del Centro Técnico Honduras Corea; 729 del Sampedrano Americano; y 114 del Centro Técnico Chamelecón, correspondientes a las jornadas diurna e híbrida.

Todos ellos fueron formados en áreas técnicas como electricidad, electrónica, refrigeración, soldadura, reparación y mantenimiento de computadoras, diseño gráfico, mecánica de moto, mecánica automotriz, mecánica de máquina de coser, belleza, barbería, enfermería, ebanistería y corte y confección.

El alcalde Roberto Contreras explica que la educación técnica salva vidas y transforma a la juventud en hombres y mujeres de bien.

“Graduaremos 1,300 nuevos técnicos y los entregaremos a la sociedad con la satisfacción que cambiamos sus vidas. Esto es la transformación de vidas", dijo el alcalde.

Los jóvenes encuentran un oficio, pueden llevar beneficios económicos a sus hogares. Ahora la educación técnica está al nivel del bachillerato, porque con dos carreras técnicas logran obtener su título de bachiller, sostuvo el alcalde sampedrano.

La educación técnica municipal en San Pedro Sula pasó de ser pagada a totalmente gratuita, permitiendo que miles de jóvenes accedan a formación de calidad.

Además, los alumnos reciben un kit completo con pantalón, camisa, gabacha, burros, mochila y útiles escolares. En cuatro años de gestión, los Centros de Capacitación Técnica Municipal han graduado más de 3,600 estudiantes, alcanzando un récord histórico de egresados provenientes de distintos sectores de la ciudad y del país.

Este año se implementó la jornada híbrida, dirigida a quienes no pueden asistir a clases presenciales entre semana, y se ampliaron las opciones formativas con las nuevas carreras técnicas de auxiliar en enfermería y agroambiental, esta última impartida en la zona de El Merendón.