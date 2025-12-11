Centros técnicos municipales graduarán 3600 jóvenes

La educación técnica municipal seguirá siendo una de las grandes apuestas de la administración del alcalde Roberto Contreras en su segundo mandato.
Gracias a la matrícula y mensualidades gratis, unos 1,310 jóvenes, hombres y mujeres, obtendrán su título la próxima semana, muchos de ellos ya tienen garantizado un trabajo en los lugares donde realizaron sus prácticas profesionales.
Ya son cuatro los centros técnicos municipales que están en funcionamiento: Técnico Chamelecón, Honduras, Corea, Sampedrano, Americano y ya está funcionando el técnico Agroambiental, último ubicado en El Merendón.
Son 467 graduandos del Centro Técnico Honduras Corea; 729 del Sampedrano Americano; y 114 del Centro Técnico Chamelecón, correspondientes a las jornadas diurna e híbrida.
Todos ellos fueron formados en áreas técnicas como electricidad, electrónica, refrigeración, soldadura, reparación y mantenimiento de computadoras, diseño gráfico, mecánica de moto, mecánica automotriz, mecánica de máquina de coser, belleza, barbería, enfermería, ebanistería y corte y confección.
El alcalde Roberto Contreras explica que la educación técnica salva vidas y transforma a la juventud en hombres y mujeres de bien.
“Graduaremos 1,300 nuevos técnicos y los entregaremos a la sociedad con la satisfacción que cambiamos sus vidas. Esto es la transformación de vidas", dijo el alcalde.
Los jóvenes encuentran un oficio, pueden llevar beneficios económicos a sus hogares. Ahora la educación técnica está al nivel del bachillerato, porque con dos carreras técnicas logran obtener su título de bachiller, sostuvo el alcalde sampedrano.
La educación técnica municipal en San Pedro Sula pasó de ser pagada a totalmente gratuita, permitiendo que miles de jóvenes accedan a formación de calidad.
Además, los alumnos reciben un kit completo con pantalón, camisa, gabacha, burros, mochila y útiles escolares. En cuatro años de gestión, los Centros de Capacitación Técnica Municipal han graduado más de 3,600 estudiantes, alcanzando un récord histórico de egresados provenientes de distintos sectores de la ciudad y del país.
Este año se implementó la jornada híbrida, dirigida a quienes no pueden asistir a clases presenciales entre semana, y se ampliaron las opciones formativas con las nuevas carreras técnicas de auxiliar en enfermería y agroambiental, esta última impartida en la zona de El Merendón.
Por primera vez, la educación técnica llegó a El Merendón, beneficiando a jóvenes de 44 comunidades con la oportunidad de continuar y finalizar sus estudios.
Con el fin de fortalecer la educación técnica la municipalidad también firmó una alianza con el Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER), para habilitar el Bachillerato en Humanidades (dos años) y Humanidades Acelerado (un año), fortaleciendo la oferta educativa de los Centros de Capacitación Técnica Municipal.
Los alumnos han demostrado sus competencias mediante la aplicación práctica de sus conocimientos. Los estudiantes de mecánica industrial participaron en trabajos de señalización vial para la ciudad. Asimismo, con apoyo de IPSA y USAID, se inauguró un aula moderna de Diseño Gráfico en el Centro Sampedrano Americano
Oportunidad única en SPS
La matrícula sigue abierta en los cuatro centros técnicos municipales, donde los jóvenes pueden estudiar mecánica automotriz, soldadura, carpintería, barbería, belleza, mantenimiento y reparación de máquinas de coser industrial, ebanistería, electricidad, enfermería, diseño gráfico, electrónica y mecánica automotriz, entre otros.
La matrícula vence el 31 de enero y para poder aprovechar la oportunidad. El padre de familia debe presentar los documentos que se requieren como partida de nacimiento y el nivel académico en que esté el alumno.
En un año el estudiante estará listo para trabajar en cualquier área técnica de las que se están impartiendo y podrán incorporarse al sistema productivo del país
Para el año 2026, la municipalidad pone a disposición una diversidad de carreras técnicas en los cuatro centros técnicos municipales, donde no se cobra matrícula ni mensualidad.
También está la jornada nocturna, híbrida virtual, de lunes a viernes en horario de 6:00 – 9:00 p.m. y presencial, práctico los sábados de 1:00 – 6:00 pm y domingos de 8:00 am – 12:00 meridiano.
Al momento de matricularse, cada joven recibirá de manera gratuita un kit académico que incluye pantalón, camisa, gabacha, burros, mochila y útiles escolares. Para más información llamar al teléfono 9239-0857.
De interés
Actualmente, el horario de atención de pre matrícula es de 7:00 am a 4:00 pm, de lunes a viernes, en las instalaciones de cada uno de los centros técnicos.
Centro de Capacitación Técnico Chamelecón.
Localizado en la calle principal de la colonia San Isidro de Chamelecón, contiguo a la estación de Bomberos, este centro de capacitación técnica ofrece las carreras de Belleza, Corte y Confección, Electricidad Industrial, Estructura Metálicas, Mecánica de Máquinas de Coser Industrial, Ebanistería, Refrigeración Industrial y Mecánica de Motos. El Centro de Capacitación Técnica Chamelecón cuenta con instalaciones pedagógicamente adecuadas, atendiendo a la población estudiantil de lunes a viernes, en un horario de 7:00 am a 4:00 pm. Para consultas llamar al teléfono (504)8909-8515.
Centro de Capacitación Técnica Honduras Corea
El Centro de Capacitación Técnica Honduras Corea, ubicado en la colonia Intersindical, sector Stibys, 15 calle, desvío a Villas Mackay, cuenta con las carreras de Barbería, Belleza, Diseño Gráfico, Electricidad Industrial, Electrónica, Estructuras Metálicas, Mecánica Automotriz, Mecánica de Máquinas de Coser Industrial, Mecánica de Motocicletas, Refrigeración Industrial, Cristalería y Vidrios, Enfermería, Reparación y Mantenimiento de Computadoras. El horario de clases es de 7:00 am a las 4:00 de la tarde, de lunes a viernes. Para mayor información llamar al teléfono (504) 9367-4084.
Centro Técnico Municipal Sampedrano Americano
A través de este centro educativo, ubicado en la colonia Del Valle, 3 calle,1 y 2 avenidas, antiguo local del IPC. El Centro Técnico Municipal Sampedrano Americano, brinda las carreras de Mecánica de Reparación de Motocicletas, Mecánica Industrial, Electricidad Industrial, Diseño Gráfico, Refrigeración Industrial, Cristalería y Vidrios, Enfermería, Reparación y Mantenimiento de Computadoras y Mecánica Automotriz. Atiende a la población estudiantil en horario de 7:00 am. – 4:00 pm.
Para mayor información llamar al teléfono 9239-0857.
Centro Técnico Municipal Agroambiental
Ofrece la carrera técnica agroambiental, con especialidad en agricultura sostenible, agroforestería, ecoturismo, gestión ambiental y otros conocimientos técnicos brindados por el Programa de Centros Técnicos de la Municipalidad de San Pedro Sula. Está localizado en la comunidad El Naranjito, sector El Merendón, atendiendo de 7:00 am – 2:00 pm, de lunes a viernes. Teléfono 9244-0731.
Requisitos para ingresar a los Centros Técnicos
1-Edad de 16 hasta los 21 años, excepto en Enfermería; es de 18 años.
2. Partida de nacimiento (original y copia)
3. Certificado de estudios (9no. grado o bachillerato)
4.Constancia de conducta
5.Tarjeta de salud
6.Tipo de sangre
7.Cuatro fotos tamaño carnet
8.Copia de cédula del padre/encargado
9.acompañarse del padre/encargado