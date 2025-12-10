53 años celebrando a la virgen de Guadalupe en San Pedro Sula

Cada 12 de diciembre la iglesia católica celebra el día de la Virgen de Guadalupe. Es la patrona de México, pero también una de las advocaciones más queridas en el mundo y en Honduras no es la excepción.
Hay parroquias y comunidades católicas que rinden tributo a la patrona de América, una devoción que tiene su origen en las apariciones acontecidas entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531 en las faldas del cerro del Tepeyac, ubicado al norte de la Ciudad de México.
Considerado como un milagro, la imagen de la Virgen quedó impresa en el manto típico del indio Juan Diego, quien llegó con su manto a los altares.
Esa imagen se conserva hasta hoy en la basílica de México construida en su honor y recibe millones de devotos cada año.
Devoción en San Pedro Sula
En San Pedro Sula existe la parroquia Guadalupe, una de las más dinámicas y numerosas de la arquidiócesis.
La comunidad guadalupana la capital industrial, tuvo su génesis en 1960. Los padres Paules eran los responsables de celebrar la santa misa en el barrio Guadalupe, no había templo y las primeras misas se celebraron en el patio de la familia Mena Melara, el cual queda ubicado frente a la Cervecería donde por 40 años estuvo el templo.
Fue demolido y por varias circunstancias fue trasladado de lugar en enero del 2008, cuando se construyó el nuevo templo ubicado entre las colonias Villa Florencia y Honduras.
Es una parroquia que tiene más de 120 mil habitantes distribuidos entre las ocho comunidades, cada una con su propio templo y que actualmente están bajo la responsabilidad del padre Alex Ramos y el apoyo del sacerdote Javier Santos. El padre Eduardo Ramírez también es un guía importante en la parroquia y será trasladado a la Lousiana.
El arzobispo, Miguel Lenihan, recién nombró como vicario de la parroquia Nuestra señora de Guadalupe al padre Francisco Sánchez Argueta, quien tomó posesión del cargo en el marco de la festividad guadalupana.
La parroquia la conforman los católicos Villas del Sol, Guadalupe, Villa Florencia, Anda Lucía, Florida, Jardines del Valle, Universidad, Los Laureles, Honduras, Ideal, Las Brisas, Las Acacias, La Modelo, Las Vegas.
También los barrios: El Playón, San Cristóbal, Morazán y Las Flores.
Hay ocho comunidades: Guadalupe es la sede parroquial; Espíritu Santo ubicada en Jardines del Valle; San Antonio María Claret en Las Brisas; comunidad de Nuestra Señora de Fátima en el barrio Morazán; comunidad de Sagrado Corazón en la colonia Las Vegas; comunidad de Caridad del Cobre en La Ideal; comunidad de San Miguel Arcángel en la Miguel Ángel Pavón y la comunidad de Inmaculada Concepción, en residencial La Florida.
El párroco Alex Ramos explica que la parroquia tiene una gran proyección social porque también es una manera de evangelizar. "Tenemos la asistencia alimentaria a familias de escasos recursos de la parroquia"
Ramos explica que la parroquia está de fiesta y se está realizando la novena dedicada a la virgen que culmina el viernes 12 de diciembre.
Ese día, como ya es una tradición, la programación inicia desde las 5:30 am con las mañanitas, alborada y la ofrenda floral de la comunidad mexicana residente en San Pedro Sula.
Posteriormente a las 6:00 am se realizará el Laudes Solemnes y a las 2:00 pm se hará la procesión de peregrinos, que es una tradición. Sale de la catedral metropolitana San Pedro Apóstol hasta el templo en Villa Florencia.
En esta procesión, niños, jóvenes y adultos visten trajes típicos para recordar al indígena Juan Diego y caminan el trayecto entonando cantos marianos.
A las 3:00 pm es la santa misa de peregrinos, 6:00 pm el santo rosario y la misa solemne a las 7:00 pm, que será presidida por el obispo emérito, Ángel Garachana Pérez.
Entre las actividades realizadas también se inauguró la Galería Guadalupana que recopila los 50 años de historia de una las parroquias más dinámicas de San Pedro Sula.
La invitación del párroco es para que toda la feligresía acompañe las actividades en el marco de la celebración a la virgen de Guadalupe. "Llevamos 53 años con la devoción", dijo.