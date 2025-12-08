Túnel, puentes y bulevares, las obras para el 2026 en SPS

San Pedro Sula, Honduras

Ya quedan pocos días para que la Corporación Municipal apruebe el presupuesto con el que la administración trabajará el próximo año igual que el Plan de Arbitrios Municipal.

El alcalde Roberto Contreras reveló a LA PRENSA que no habrá aumento ni creación de tasas en el plan de arbitrios y el presupuesto con el que trabajarán es de L4,630,132,976 tal como se presentó en el anteproyecto.

La administración seguirá trabajando con 12 gerencias y dos programas hasta la fecha no se han reportado cambios en el organigrama de la municipalidad sampedrana.

Hasta la fecha la Corporación Municipal ha conocido únicamente el anteproyecto de presupuesto por gerencia y de acuerdo a ello es infraestructura municipal seguida de finanzas las que tienen mayor responsabilidad para ejecutar el mayor porcentaje de fondos.

La Corporación ha cumplido los plazos establecidos en la Ley y según el artículo 95 de la Ley de Municipalidades y el 180 del Reglamento de la misma ley, el alcalde debe someter a consideración y aprobación de la Corporación Municipal el proyecto de presupuesto a más tardar el 15 de septiembre de cada año.

Y debe ser aprobado a más tardar el 30 de noviembre, mediante el voto afirmativo de la mitad más uno de los miembros de la Corporación Municipal.

Esto último no se cumplió, por el proceso electoral en el país, pero, será aprobado y ratificado antes del 31 de diciembre. La propuesta de presupuesto para 2026 sigue siendo de L4,491,106,657.99 y se presentará un desglose por gerencia para ser aprobado.

En 2024, la municipalidad operó con el presupuesto y Plan de Arbitrios de 2023, ante la negativa de la Corporación de aprobar uno nuevo.

Para 2025, sin embargo, hubo consenso y se aprobaron L4,630,132,976 siendo infraestructura la gerencia con más fondos.

Durante 2023 y 2024, la municipalidad operó con L5,131,719,122, mientras que en 2025 lo hace con L4,132,976, reflejando una reducción de 600 millones de lempiras.