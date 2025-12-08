Túnel, puentes y bulevares, las obras para el 2026 en SPS

Ya quedan pocos días para que la Corporación Municipal apruebe el presupuesto con el que la administración trabajará el próximo año igual que el Plan de Arbitrios Municipal.
El alcalde Roberto Contreras reveló a LA PRENSA que no habrá aumento ni creación de tasas en el plan de arbitrios y el presupuesto con el que trabajarán es de L4,630,132,976 tal como se presentó en el anteproyecto.
La administración seguirá trabajando con 12 gerencias y dos programas hasta la fecha no se han reportado cambios en el organigrama de la municipalidad sampedrana.
Hasta la fecha la Corporación Municipal ha conocido únicamente el anteproyecto de presupuesto por gerencia y de acuerdo a ello es infraestructura municipal seguida de finanzas las que tienen mayor responsabilidad para ejecutar el mayor porcentaje de fondos.
La Corporación ha cumplido los plazos establecidos en la Ley y según el artículo 95 de la Ley de Municipalidades y el 180 del Reglamento de la misma ley, el alcalde debe someter a consideración y aprobación de la Corporación Municipal el proyecto de presupuesto a más tardar el 15 de septiembre de cada año.
Y debe ser aprobado a más tardar el 30 de noviembre, mediante el voto afirmativo de la mitad más uno de los miembros de la Corporación Municipal.
Esto último no se cumplió, por el proceso electoral en el país, pero, será aprobado y ratificado antes del 31 de diciembre. La propuesta de presupuesto para 2026 sigue siendo de L4,491,106,657.99 y se presentará un desglose por gerencia para ser aprobado.
En 2024, la municipalidad operó con el presupuesto y Plan de Arbitrios de 2023, ante la negativa de la Corporación de aprobar uno nuevo.
Para 2025, sin embargo, hubo consenso y se aprobaron L4,630,132,976 siendo infraestructura la gerencia con más fondos.
Durante 2023 y 2024, la municipalidad operó con L5,131,719,122, mientras que en 2025 lo hace con L4,132,976, reflejando una reducción de 600 millones de lempiras.
Entre las 12 gerencias, muchas han cambiado de gerentes en los últimos cuatro años y los dos programas denominados legislación y fijación de políticas y apoyo a la gestión administrativa se distribuyen los recursos.
Ambos programas manejan presupuesto. De acuerdo al anteproyecto aprobado por la Corporación, la gerencia de infraestructura manejará un presupuesto de 1,069,751,536.57 lempiras.
Las obras pendientes en la ciudad industrial
El gerente de infraestructura municipal, Luis Beltrán, dice que el alcalde tiene establecido un plan de infraestructura con obras prioritarias en la ciudad y que se desarrollarán el próximo año.
En los últimos cuatro años se realizaron obras en barrios y colonias, con más de 70 proyectos que han mejorado la movilidad urbana, explica Beltrán.
La inversión en la administración del alcalde Roberto Contreras supera los cinco mil millones de lempiras.
Hay obras que se terminarán y ya están en ejecución beneficiando a miles de pobladores. Uno de los proyectos a finalizar es el bulevar desde Infop a La Providencia en Chamelecón.
“Esta obra tiene una inversión importante y se habilitó una etapa, pero aún queda pendiente una buena parte”, indicó.
Este proyecto beneficiará a unos 180 mil habitantes de unas 70 colonias del sector Chamelecón, así como a todas las personas que a diario transitan por el bulevar del Sur.
Entre las obras importantes, que se desarrollarán en el 2026, está el túnel el bulevar de Armenta cuyo costo será entre L18 y L25 millones,
La cantidad de carros que generan estos desarrollos es grande y actualmente pasan diariamente por el bulevar Mackey y el de Armenta unos 20 mil carros diarios, según estimaciones de las autoridades municipales.
De esa forma, los carros que van del norte hacia Armenta, UTH, UNITEC, Altara, Jaraguá, Escuela Franciscana, Ciudad Maya y otras lo harán por encima del túnel.
En esta zona también se pavimentan 336 metros lineales con concreto hidráulico que incluye encofrado, acero de refuerzo longitudinal en juntas existentes y transversal en juntas nuevas. También construirá un puente.
El gerente de infraestructura explicó que también se trabajará en la segunda trocha de acceso a Los Carmenes. Actualmente, se construye la trocha oeste y con fondos 100 por ciento municipales.
Los equipos municipales realizaron los primeros 150 metros lineales de fundición de losa de concreto y continúan con los trabajos de encofrado y terracería.
Con este proyecto, el alcalde Roberto contreras busca mejorar la movilidad, seguridad y conectividad de este importante punto de acceso de ese sector de la ciudad, explicó el funcionario.
Puente El Barón, un proyecto urgente
Otro de los proyectos es el puente a la altura de Confecciones El Barón. Beltrán dijo que se hizo el levantamiento y se someterá a licitación y apegarse a la normativa de la Ley de Contratación del Estado.
Otras de las obras a ejecutarse en el 2026 son los puentes gemelos de Las Brisas. La construcción del puente, este ya comenzó, fue licitado y adjudicado a la empresa William y Molina por 31 millones de lempiras por considerar la oferta que más favorecía a los intereses de los sampedranos.
El jefe de proyectos de la gerencia de infraestructura, Fredy Tabora, explicó que los trabajos arrancaron con preliminares de limpieza y la demolición del puente oeste, que es el más dañado.
En el presupuesto del 2026 se incluirá una partida para construir el puente gemelo oeste de Las Brisas, que será demolido y construido en su totalidad.