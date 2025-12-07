Esta es la fecha y lugar del desfile de carrozas navideñas en SPS

San Pedro Sula, Honduras

La Navidad se vive en San Pedro Sula. El parque central, medianas, plazas, bulevares y monumentos se iluminan con miles de luces multicolores.

El alcalde Roberto Contreras informó que el Parque Central permanecerá abierto para que todas las familias disfruten en un ambiente seguro y lleguen a tomarse fotografías en el árbol navideño.

Contreras dice que la Navidad llegó con la bendición de Dios. “Le damos la bienvenida a la Navidad en San Pedro Sula, con un corazón perdonador, con un corazón que logra compartir las bendiciones que Dios le ha dado y hoy puedo decir que me siento orgulloso de ser sampedrano”, dijo.

“Navidad, es tiempo de paz, de compartir, de perdonar y de reflexionar. Esta Navidad tiene que haber un lugar en nuestro corazón para que Jesucristo, el redentor del mundo, nazca. Abramos ese espacio”, manifiesta el alcalde.

Este año, como ya es tradición, se ha preparado una amplia programación de actividades para que los sampedranos disfruten de diversos eventos alusivos a la temporada, todos diseñados para fomentar el espíritu navideño.

Las autoridades municipales se preparan para el desfile de carrozas y comparsas navideñas, que se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre a partir de las 5:00 pm en la circunvalación. Con esta actividad se cerrarán las actividades de la temporada.