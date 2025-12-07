Esta es la fecha y lugar del desfile de carrozas navideñas en SPS

La Navidad se vive en San Pedro Sula. El parque central, medianas, plazas, bulevares y monumentos se iluminan con miles de luces multicolores.
El alcalde Roberto Contreras informó que el Parque Central permanecerá abierto para que todas las familias disfruten en un ambiente seguro y lleguen a tomarse fotografías en el árbol navideño.
Contreras dice que la Navidad llegó con la bendición de Dios. “Le damos la bienvenida a la Navidad en San Pedro Sula, con un corazón perdonador, con un corazón que logra compartir las bendiciones que Dios le ha dado y hoy puedo decir que me siento orgulloso de ser sampedrano”, dijo.
“Navidad, es tiempo de paz, de compartir, de perdonar y de reflexionar. Esta Navidad tiene que haber un lugar en nuestro corazón para que Jesucristo, el redentor del mundo, nazca. Abramos ese espacio”, manifiesta el alcalde.
Este año, como ya es tradición, se ha preparado una amplia programación de actividades para que los sampedranos disfruten de diversos eventos alusivos a la temporada, todos diseñados para fomentar el espíritu navideño.
Las autoridades municipales se preparan para el desfile de carrozas y comparsas navideñas, que se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre a partir de las 5:00 pm en la circunvalación. Con esta actividad se cerrarán las actividades de la temporada.
La inscripción para el desfile de Carrozas Navideñas está abierta y las personas interesadas en participar pueden inscribirse al correo: imagen@sanpedrosula.hn o comunicarse al número: 3232-6086.
Los organizadores explicaron que ya han establecido requisitos para poder inscribir las carrozas y los más importantes es que los participantes deben destacar en la carroza el tema alusivo a la Navidad, decorada de manera festiva y llamativa.
Además, enviar una referencia o montaje del diseño de la carroza, decoración y vestuario; cada carroza debe identificarse con el logo de su marca y de la Navidad al inicio de su vehículo.
Se debe informar qué materiales usarán para la elaboración de la carroza, así como enviar el detalle de la cantidad de personas que participarán en la carroza.
Los organizadores del desfile también establecen que para el diseño de la carroza se debe de tomar en cuenta los siguientes aspectos: Primero, que la altura máxima de la carroza debe ser de 3.3 metros, tomando como base a partir de la superficie de la calle, un ancho máximo de 3 metros y 12 metros de largo.
También se permite utilizar elementos externos a la carroza como: grupos de baile, zancos, patinadores, marionetas, malabaristas, cañones de confeti, entre otros.
En el caso de las comparsas deben estar integradas como mínimo de 20 personas, quienes deberán usar vestuario y accesorios vistosos, coloridos y uniformes, de acuerdo al tema seleccionado.
También podrán llevar sistema de audio, discomóvil, con música para su presentación o animación y se permitirá una presentación especial de tres minutos frente al estrado principal.
Igual que en las carrozas, el nombre de la empresa o institución deberá ir al frente de la comparsa, en un banner impreso de manera vistosa y legible.