Tomás Zambrano llama a las Fuerzas Armadas a garantizar la alternancia del poder

Tegucigalpa, Honduras.

En su comunicado, Zambrano afirmó que el pueblo hondureño fue claro en las urnas y que los resultados muestran un rechazo directo a la continuidad del oficialismo. “Libre ya perdió, entiendan los que hoy gobiernan”, escribió, señalando que incluso obtuvieron menos votos que en sus propias primarias. Según el congresista nacionalista, el veredicto ciudadano fue “categórico” y coloca fin al período de gobierno de Libre: “Su licencia para gobernar ya concluyó”, agregó.

El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano , emitió un contundente pronunciamiento tras la reciente comparecencia de dirigentes del Partido Libre, quienes denunciaron irregularidades en el reciente proceso electoral. A través de un extenso mensaje difundido en redes sociales, Zambrano aseguró que las declaraciones de Libre reflejan “desesperación” ante lo que calificó como una derrota “contundente e inapelable”.

El jefe de bancada también criticó con dureza las denuncias de supuesto fraude o “golpe electoral”, calificándolas como intentos de desconocer la voluntad popular. “Hablar de fraude es hablar de falsedad. El único golpe que recibieron fue en las urnas”, expresó. Zambrano advirtió que insinuar que no entregarán el poder constituye una acción grave que contradice la Constitución, y acusó al oficialismo de carecer de la madurez política necesaria para aceptar la derrota.

En otro de los puntos más fuertes de su pronunciamiento, Zambrano hizo un llamado directo a las Fuerzas Armadas, instándolas a garantizar el respeto a la institucionalidad, a la alternancia en el poder y al mandato ciudadano de cara a la toma de posesión programada para el 27 de enero. Subrayó que las instituciones deben velar por la estabilidad democrática del país en medio de este ambiente de tensión postelectoral.

Finalmente, el líder opositor pidió al Partido Libre aceptar los resultados y detener lo que considera una estrategia para “manipular la verdad” y “confundir al país”. “El pueblo ya habló”, concluyó Zambrano, reiterando que la mayoría votó por un cambio de rumbo y que el Partido Nacional defenderá la decisión ciudadana reflejada en las urnas.