JOH comparte el reencuentro con Ana García y revela lo que hizo tras llegar extraditado a USA

El expresidente Juan Orlando Hernández (JOH) publicó este domingo un mensaje en redes sociales donde compartió fotografías junto a su esposa, Ana García de Hernández, y relató detalles del reencuentro con su familia tras recuperar su libertad en Estados Unidos el pasado 2 de diciembre de 2025.
En su publicación, Hernández recordó dos fotografías que marcan su historia con su esposa Ana García, la primera de las imágenes corresponde al 22 de abril de 2022 y la otra al 02 de diciembre del 2025.
Según relató, l primera foto foto fue la fecha en que fue extraditado a Nueva York y en la que, según dijo, logró comunicarse con su familia horas después de su llegada.
Describió ese momento como “un día de mucho dolor e incertidumbre”, pero afirmó que su fe lo sostuvo durante el proceso.
El exmandatario también explicó que sus hijas, Isabela y Daniela, lo han estado ayudando a familiarizarse con el uso de redes sociales tras su salida en libertad.
Ellas según escribió le pidieron compartir las fotografías que para la familia “tienen una historia muy especial”.
La segunda imagen difundida por Hernández corresponde al día en que se reencontró con su esposa, después de casi cuatro años —1,353 días—, encuentro que calificó como “uno de los días más felices de nuestras vidas”.
Hernández afirmó que su experiencia ha sido “una prueba de la fidelidad, la bondad y la justicia de Dios”, y agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido desde su liberación.
“Gracias a cada uno de ustedes por sus mensajes de apoyo y cariño. Significan mucho para nosotros”, escribió.
El exgobernante concluyó su mensaje enviando bendiciones a sus seguidores y destacando nuevamente la importancia de la fe para él y su familia.
Juan Orlando recobró su libertad tras ser indultado por completo por el presidente estadounidense Donald Trump el 2 de diciembre de este año.
Tras el anuncio, su familia reaccionó públicamente, su hija expresó gratitud y consideró el indulto como una forma de redención. JOH también envió un mensaje de agardecimiento a Donald Trump.