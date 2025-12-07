Olimpia, en 'grupo de la muerte' ¿y Marathón?: así se jugarán las triangulares

¡Todo definido! Olimpia y Marathón ya conocen a sus rivales en las triangulares tras el sorteo realizado por la Liga Nacional de Honduras y los seis equipos ya saben su camino para poder levantar el título en el Torneo Apertura 2025. Olimpia, líder de las vueltas regulares, quedó encuadrado en el grupo de la muerte, en el que se enfrentará a dos grandes como Motagua y Real España. El equipo de Eduardo Espinel se coronó campeón de la fase de liga y busca el bicampeonato bajo el mando del director técnico uruguayo.

El Ciclón Azul venía sembrando dudas en las últimas jornadas, pero se limpiaron la cara en el cierre de las vueltas luego de vapulear 7-1 a Juticalpa FC. Por su parte, la Máquina de Jeaustin Campos llegará a esta fase luego de empatar sin goles ante Lobos de la UPNFM.

Marathón tuvo un sorteo más benévolo, se jugará el título en el Centenario contra Platense y Olancho FC respectivamente. Los de Pablo Lavallén afrontan la triangular con el hambre de ganar por dos motivos: honrar la muerte de su expresidente, Orinson Amaya y la celebración de los 100 años desde su fundación. El Platense llegará tras haber empatado 1-1 ante Génesis PN en el estadio Excélsior, mientras que los Potros golearon a CD Choloma en la última jornada del campeonato, resultado que los clasificó a la liguilla.

LOS GRUPOS DE LAS TRIANGULARES:

GRUPO A: OLIMPIA, MOTAGUA Y REAL ESPAÑA GRUPO B: MARATHÓN, PLATENSE Y OLANCHO FC

FORMATO DE LAS TRIANGULARES

• Cada equipo disputará cuatro (4) partidos en total: dos (2) como local y dos (2) como visitante. • Los partidos de la Fase 2 (triangulares) se programarán en la semana inmediatamente posterior a la finalización de las vueltas regulares. • El Grupo A jugará sus partidos los días miércoles y sábado. • El Grupo B jugará sus partidos los días jueves y domingo. • En casos de fuerza mayor, se podrán modificar los días de las jornadas, salvo disposición en contrario.

BENEFICIOS PARA OLIMPIA Y MARATHÓN