Se retiró y sorprende en elecciones de Honduras: su nueva faceta en la política

Dejó el fútbol en Honduras y ha sorprendido en las Elecciones Generales: se retiró y estos son sus números en las votaciones.

Se retiró del arbitraje en Honduras y ahora está cerca de quedarse con la alcaldía en su zona.
Las Elecciones Generales 2025 siguen actualizando resultados, pero un personaje reconocido en el fútbol catracho ha sorprendido por destacar en la misma.
Se trata del exsilbante Melvin Matamoros, quien decidió dejar el mundo del fútbol e ingresó a la política con lo que apunta a ser un debut ganador en el departamento de El Paraíso.
Matamoros fue un árbitro con mucho recorrido en la Liga Nacional y ahora busca destacar en la política.
Melvin Matamoros está casado con Griselda, la persona que lo ha acompañado en toda su vida en el arbitraje y ahora en la política. Melvin y Griselda tienen tres hijos y dos de ellos ya están metidos en el arbitraje. El mayor ya está dirigiendo en Liga Nacional.
Matamoros se lanzó como candidato en el Partido Liberal de Honduras bajo la candidatura de Salvador Nasralla.
Así fue la papeleta en la que figuraba Melvin Matamoros como candidato a la alcaldía de Morocelí, El Paraíso.
Matamoros mantuvo reuniones con los candidatos a diputados del departamento de El Paraíso y se ganó el cariño de los pobladores de Morocelí, quienes lo respaldaron en la contienda política.
Matamoros mantiene una contienda muy reñida con Orlin Torres del Partido Libre en la 'lucha' por quedarse con la alcaldía de Morocelí.
El exárbitro actualmente tiene 2,524 votos con 36 de 38 actas transmitidas por el CNE. Todo apunta a que en enero deberá tomar posesión de su cargo.
En la recta final del conteo, Melvin Matamoros lidera por más de 300 votos con su rival más cercano, Orlin Torres que acumula 2,158 votos. Así marcha la lucha por la alcaldía en Morocelí.
El exárbitro está escribiendo un nuevo capítulo en su carrera tras dejar las filas del arbitraje en Honduras.
El municipio de Morocelí puso las esperanzas en Matamoros, quien tuvo una exitosa carrera en el arbitraje.
Melvin Matamoros nunca pudo llegar a un Mundial de Fútbol, pero apunta a un nuevo reto en la alcaldía de su amado Morocelí. Arbitró por más de 21 años en el fútbol hondureño con una destacada participación.
Melvin Matamoros inició dirigiendo en su pueblo, destacó en Liga Nacional, también en el campo internacional y posteriormente se retiró para incursionar en la política. De momento, es el virtual alcalde de esta municipalidad.
