CNE anuncia restablecimiento de la transmisión de resultados electorales

Tegucigalpa, Honduras.

Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall, anunciaron este domingo el restablecimiento del sistema de divulgación de resultados de las elecciones generales detenido desde el viernes por fallas técnicas. "Esta noche, por mayoría de votos, con el voto a favor de la consejera López y su servidora, se recibieron los informes de las dos empresas, se instruyó a cada uno de los 3 codirectores en sistemas del CNE, que procedan a la ejecución del triple sellado del software del proceso de contingencia 2, cumpliendo con el artículo 282 de la Ley Electoral de Honduras", dijo Ana Paola Hall.

Además, explicó que la divulgación de los datos incorpora información estadística de dos vertientes, por un lado incluye los datos de las juntas receptoras de votos que habían sido transmitidas, pero que figuraban con valor cero en cada uno de los partidos". "Son 1,476 actas del nivel presidencial, 1,677 actas del nivel de diputados y 1,798 actas del nivel de corporaciones municipales. Esas actas provienen de todos los departamentos" del país, acotó. El tercer consejero del CNE, Marlon Ochoa, representante del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), no acompañó a Hall ni López. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Agregó que el día de las elecciones, "a pesar de todos los presagios, Honduras dio un maravilloso ejemplo" y que el CNE se mantiene y se mantendrá firme hasta el último momento el proceso, que se producirá con la declaratoria oficial de resultados".

Las consejeras aseguraron que lo que buscan es un proceso transparente y que garantice el respeto de la voluntad del pueblo hondureño expresado en las urnas.

Aumenta incertidumbre

Una semana después de las elecciones generales celebradas en Honduras, el país sigue sin conocer los resultados, mientras conteo oficial no se actualiza desde el viernes (5 de diciembre), aumentando la incertidumbre y atizando las denuncias de irregularidades. Ana Paola Hall, consejera presidenta del CNE, dijo que quería "dejar muy claro" que ese organismo "tiene la voluntad firme de que la divulgación sea continua", pero que la falla ha obedecido a "problemas técnicos ajenos al pleno" y "ajenos a nuestro equipo técnico, y propios de la empresa adjudicada (ASD, de Colombia), para disminuir la incertidumbre" entre los hondureños. El proceso electoral en Honduras también ha sido empañado por marcadas diferencias y agrias confrontaciones entre los tres consejeros del CNE, que son militantes de los tres partidos mayoritarios del país: el izquierdista Libertad y Refundación (Libre) y los conservadores Nacional y Liberal. Esas diferencias se vieron nuevamente reiteradas el sábado, cuando el consejero del partido Libre, Marlon Ochoa, no compareció ante la prensa con Hall y López, cuando por norma siempre deben hacerlo los tres, salvo algún imprevisto. "El diseño preconcebido con el Consejo Nacional Electoral lastimosamente no ha sido posible por problemas técnicos ajenos a la voluntad de quienes tienen enfrente. Nosotros seguimos trabajando con vehemencia, mientras otros buscan municiones para desarmar el proceso y su legitimidad. Todos los problemas técnicos evidencian la dependencia que se tiene en el diseño legislativo establecido para el Consejo Nacional Electoral, con empresas a las cuales deben adjudicarse", recalcó López.

¿Por qué el escrutinio estuvo paralizado?