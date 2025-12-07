Pesadilla del Real Madrid, enfado de Xabi y Rodrygo se encaró con el árbitro

En el minuto 62 y 52 segundos frenó el avance de un rival con un agarrón que fue castigado con tarjeta amarilla por el colegiado Alejandro Quintero González. En la siguiente acción del Celta, en el minuto 63 y 51 segundos, Fran García midió mal al encimar a Williot Swedberg, al que pisó en su entrada por detrás para ser expulsado.