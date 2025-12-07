  1. Inicio
Pesadilla del Real Madrid, enfado de Xabi y Rodrygo se encaró con el árbitro

Real Madrid vivió un calvario en el Bernabéu: sufrió dos expulsiones, herida a Bellingham, enfado de Xabi y Rodrygo se encaró con el árbitro.

Las mejores imágenes de la sorpresiva derrota del Real Madrid ante el Celta de Vigo (0-2) por la jornada 16 de la Liga Española.

 Fotos EFE / Redes
Los jugadores de ambas plantillas realizaron un minuto de silencio en memoria de Xabier Azkargorta (entrenador) y Alfonso Ussía (periodista).

 Foto EFE
Este fue el 11 titular del Real Madrid de Xabi Alonso: Courtois; Asencio, Militao, Carreras, Fran García; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Valverde, Vinicius y Mbappé.

 Foto Real Madrid
Alexander Arnold y Dean Huijsen, lesionados, fueron las grandes ausencias este domingo ante el Celta.

 Foto EFE
El Real Madrid comenzó sufriendo apuros en el inicio del partido. El Celta estaba sorprendiendo a la defensa de los locales, que poco a poco se fueron acomodando en el partido.

 Foto EFE
Sin embargo, el Real Madrid encendió las alarmas en el primer tiempo: y es que otra vez perdió a otro de sus defensas en pleno partido.

 Foto EFE
En el minuto 20, Militao tuvo que salir por lesión. El brasileño corrió y tuvo un mal apoyo, por lo que terminó cayendo en el terreno de juego.
La jugada comenzó en un despiste defensivo del Real Madrid, Pablo Durán lanzó una carrera para dirigirse a un mano a mano con Thibaut Courtois.

 Foto EFE
En el esfuerzo por evitarlo con una rápida carrera, Militao cayó lesionado y aumentó la plaga de bajas defensivas que sufre Xabi Alonso.
En las próximas horas el Real Madrid realizará una resonancia magnética para determinar con exactitud la gravedad de la lesión muscular del central brasileño.
El jugador se vio visiblemente afectado y en su lugar ingresó el alemán Antonio Rudiger. Aunque Militao no salió en camilla, se le vio muy afectado, al punto de no apoyar el pie. El Santiago Bernabéu le aplaudió en su salida.

 Foto EFE
El primer tiempo no gozó de muchas incidencias claras y se fue al descanso sin goles. Ni el Real Madrid ni el Celta pudieron romper el empate.

 Foto EFE
Ya para la segunda parte, el Celta de Vigo sorprendió y dio un duro golpe a los locales. Williot se lució con un golazo de taquito y silenció al Bernabéu en los primeros minutos.
Así fue el festejo del Celta de Vigo tras marcar el 0-1 ante el Real Madrid en el Bernabéu.

 Foto EFE
El Real Madrid estaba sorprendido y posteriormente se vino el calvario en pocos minutos al sufrir una insólita expulsión.

 Foto EFE
Antes, Jude Bellingham tuvo que ser asistido luego de un cruce con Borja Iglesias. El inglés salió con sangre en su rostro.

 Foto EFE
El inglés salió del terreno de juego para ser atendido y al ingresar fue amonestado por entrar sin autorización del árbitro.

 Foto DAZN
Después se vino la pesadilla para el Real Madrid., Fran García se fue expulsado al recibir dos tarjetas amarillas en menos de dos minutos por dos entradas fuertes.

 Foto EFE
Ante la sorpresa y enfado de su técnico, Xabi Alonso, que reprochó a Fran García la precipitación, el lateral zurdo madridista fue expulsado por dos entradas separadas por apenas 59 segundos.

 Foto EFE
En el minuto 62 y 52 segundos frenó el avance de un rival con un agarrón que fue castigado con tarjeta amarilla por el colegiado Alejandro Quintero González. En la siguiente acción del Celta, en el minuto 63 y 51 segundos, Fran García midió mal al encimar a Williot Swedberg, al que pisó en su entrada por detrás para ser expulsado.

 Foto EFE
Las cosas no mejoraron para el Real Madrid, quien intentó desesperadamente el empate, pero no logró conseguirlo. En los minutos finales se vivió una tremenda locura.

 Foto EFE
En la recta final. Álvaro Carreras también vio la roja al 91' por doble tarjeta amarilla de forma consecutiva por protestar al colegiado Alejandro Quintero González y se vinieron los reclamos desde la banca merengue.

 Foto ESPN
En la misma acción, Rodrygo le hizo fuertes reclamos al árbitro y se encaró tras la expulsión de Álvaro Carreras.

 Foto EFE
El brasileño le hizo fuertes reclamos al juez central y también fue amonestado con tarjeta amarilla.
Un minuto después vino el segundo gol del Celta de Vigo. Williot Swedberg selló su doblete y certificó la victoria del Celta en el minuto 93, con un Real Madrid batido.

 Foto ESPN
El Real Madrid sufrió una terrible caída en casa y ahora se estanca en el segundo puesto con 36 unidades, 4 por debajo del líder Barcelona. La decepción era más que evidente.

 Foto EFE
El Celta de Vigo, por su parte, celebró un histórico triunfo en el Bernabéu. Con los tres puntos, escala al décimo lugar con 19 unidades.

 Foto EFE
