Problemas técnicos habrían provocado la paralización del conteo de votos, según CNE

Tegucigalpa, Honduras.

Por su parte, la consejera Cossette López , subrayó que "todo el proceso electoral ha sido una batalla constante, quisiéramos que esta etapa fuera distinta pero lastimosamente, no lo es".

Hall afirmó en declaraciones a los periodistas que quería "dejar muy claro que este CNE tiene la voluntad firme de que la divulgación sea continua", pero que la falla ha obedecido a "problemas técnicos ajenos al pleno" y "ajenos a nuestro equipo técnico, y propios de la empresa adjudicada, para disminuir la incertidumbre" entre los hondureños.

Ana Paola Hall , presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, atribuyó este sábado a "problemas técnicos" la caída del sistema de escrutinio de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Hall, representante del CNE por el conservador Partido Liberal, fue acompañada por la consejera Cossette López, del también conservador Partido Nacional, que encabeza el recuento de votos hasta el viernes, cuando el sistema dejó de funcionar.

El tercer consejero, Marlon Ochoa, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), no compareció.

"El diseño preconcebido con el Consejo Nacional Electoral lastimosamente no ha sido posible por problemas técnicos ajenos a la voluntad de quienes tienen enfrente. Nosotros seguimos trabajando con vehemencia, mientras otros buscan municiones para desarmar el proceso y su legitimidad. Todos los problemas técnicos evidencian la dependencia que se tiene en el diseño legislativo establecido para el Consejo Nacional Electoral, con empresas a las cuales deben adjudicarse", recalcó López.

Los que "buscan municiones" serían los del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, de izquierda), que hoy pidieron que se anulen las elecciones en la fórmula presidencial.

López Señaló además que la ley no establece que el CNE simplemente debe tener el TREP (sistema de Transmisión de Resultados Preliminares Electorales). Establece que tenemos que adjudicar una contratación y así se hizo. Se establecieron parámetros en los pliegos de condiciones para cumplir con esa continuidad de la divulgación y todos los demás procesos, tan lamentablemente, la parte técnica ha comprometido la continuidad de lo que diseñamos reglamentariamente".

Según López, los inconvenientes técnicos que se han venido confrontando y comunicando han afectado también la etapa del proceso destinada a completar la divulgación de la totalidad de las actas.

Sin embargo, recalcó, "se han adoptado las medidas correctivas para asegurar la rápida segura, confiable y transparente conclusión del escrutinio general. Es decir, de la contienda presidencial y también de los demás niveles selectivos".

Añadió que la solución parte de un elemento fundamental, el CNE cuenta con la totalidad de las maletas de las juntas receptoras de votos.