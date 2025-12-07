  1. Inicio
Scherly Arriaga pone su diputación a disposición de Mel Zelaya

Scherly Arriaga, a través de sus redes sociales, afirmó que su diputación “se la debe al pueblo y al Partido Libre y no al crimen organizado"

Scherly Arriaga, vicepresidenta del Congreso Nacional junto al coordinador general de Libre, José Manuel Zelaya Rosales.

 Foto: Redes Sociales
Tegucigalpa, Honduras

La diputada del departamento de Cortés de Libertad y Refundación (Libre), Scherly Arriaga, anunció este domingo que puso su curul al Congreso Nacional ganado en elecciones a disposición del coordinador general del partido, José Manuel Zelaya Rosales.

A través de sus redes sociales, Arriaga afirmó que su diputación “se la debe al pueblo y al Partido Libre”, dejando claro que no reconoce ningún vínculo con estructuras criminales ni acepta insinuaciones sobre favorecimientos irregulares.

Libre insiste en fraude electoral y desautoriza a funcionarios a coordinar transición

“Mi diputación se la debo al pueblo y a mi Partido Libre y jamás al crimen organizado. Coordinador General, Manuel Zelaya Rosales, disponga usted de ese espacio alcanzado con dignidad y lealtad”, escribió la legisladora.

Libre desautoriza transición gubenamental

La decisión de Arriaga se suma al ambiente de tensión dentro del partido, que recientemente desautorizó a funcionarios públicos a participar en procesos de transición gubernamental y continúa denunciando un supuesto “golpe electoral en curso”.

El partido anunció además que queda desautorizado cualquier funcionario o militante que pretenda coordinar o participar en una transición con “actores que según Libre— forman parte del golpe electoral”. También ordenó a sus candidatos electos no integrarse a organismos derivados del actual proceso mientras no se resuelvan sus denuncias.

Finalmente, convocaron a una “asamblea extraordinaria de la dignidad nacional” para el 13 de diciembre y ratificaron su apoyo a Moncada y al coordinador general del partido. El pronunciamiento concluyó con el lema: “Nadie se rinde al golpe electoral”.

