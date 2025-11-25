  1. Inicio
La magia de la Navidad invade ya a San Pedro Sula

El alcalde Roberto Contreras encendió el árbol con miles de luces en el parque central dando por inauguradas las actividades dicembrinas

  • 25 de noviembre de 2025 a las 19:44 -
  • Lisseth García
1 de 10

Así luce el parque central con miles de luces multicolores tras el encendido del árbol. Con esta actividad la municipalidad de San Pedro Sula da inicio a la Navidad.

 Franklin Muñoz/Héctor Paz/Linda Kasbohrer
2 de 10

La empresaria y candidata a viealcalde Maritza Soto de Lara, Zoila de Contreras y los regidores María Elena Vega, Eriselda Leonardo y José Antonio Rivera en la encendida del árbol navideño.

 Lisseth Garcia
3 de 10

Los sampedranos no perdieron la oportunidad para dejar retratado el inicio de la Navidad 2025 en el parque central.

4 de 10

Los regidores acompañaron al alcalde Roberto Contreras en el encendido del árbol que da inicio a las actividades navideñas.
5 de 10

Las sampedranas aprovecharon las hermosas decoraciones para posar y llevarse la fotografía del recuerdo en la fiesta que da por iniciadas las festividades navideñas en San Pedro Sula.
6 de 10

San Nicolás no podía faltar con su tradicional jo, jo, jo alegrando a todos los presentes y deseándoles desde ya una feliz navidad.

 Lisseth Garcia
7 de 10

Es el árbol más alto de la ciudad y tiene miles de luces multicolores. El parque permanece con seguridad para que las familias puedan disfrutar.
8 de 10

Este año se ha preparado una amplia programación de actividades paraque los sampedranos disfruten de diversos eventos alusivos a latemporada, todos diseñados para fomentar el espíritu navideño y brindarespacios llenos de color, alegría y seguridad.
9 de 10

Los abuelitos de la Casa Hogar Perpetuo Socorro también estuvieron presentes en la festividad organizada por la municipalidad.
10 de 10

“Lo importante es que esta época la pasemos en familia y podamos ser solidarios. El espíritu de la Navidad es compartir con los más necesitados” fue el mensaje del alcalde Roberto Contreras.

 Lisseth Garcia
