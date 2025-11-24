  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · San Pedro en Fotos

Llegan a SPS más de 3,000 maletas electorales de Cortés

Autoridades del Consejo Nacional Electoral informaron que esta mañana entregaron al Consejo Departamental de Cortés 3,332 maletas electorales que corresponden al este departamento que cuenta con una carga electoral superior al 1,2 millones de votantes. De este lugar saldrán hacia los 11 municipios restantes.

  • 24 de noviembre de 2025 a las 11:56 -
Llegan a SPS más de 3,000 maletas electorales de Cortés
1 de 9

Personal del Consejo Nacional Electoral entregó 3,332 maletas electorales que a las autoridades departamentales en el Gimnasio Metropolitano de San Pedro Sula.

 Fotos: Santiago Lara/La Prensa
Llegan a SPS más de 3,000 maletas electorales de Cortés
2 de 9

Este material comenzó a ser descargado a las 10:00 am de hoy lunes. El arribo fue a las 2:00 de la madrugada, informaron responsables del CNE a LA PRENSA
Llegan a SPS más de 3,000 maletas electorales de Cortés
3 de 9

Esas 3,332 maletas electorales serán distribuidas en los 12 municipios de Cortés a partir de las próximas horas, informaron autoridades. Empezarán con los más retirados a San Pedro Sula.
Llegan a SPS más de 3,000 maletas electorales de Cortés
4 de 9

Personal del CNE comenzó a descargar los furgones a las 10:00 am las maletas que pertenecen al municipio de Omoa.
Llegan a SPS más de 3,000 maletas electorales de Cortés
5 de 9

Personal del ejército es el responsable del transporte y custodia de las maletas electorales por mandato constitucional.
Llegan a SPS más de 3,000 maletas electorales de Cortés
6 de 9

En el departamento de Cortés se instalarán 3,332 urnas para las elecciones de este 30 de noviembre.
Llegan a SPS más de 3,000 maletas electorales de Cortés
7 de 9

El centro de acopio para su posterior distribución es el Gimnasio Metropolitano de San Pedro Sula, de aquí saldrán en los próximos días a los diferentes municipios bajo la supervisión de las Fuerzas Armadas.
Llegan a SPS más de 3,000 maletas electorales de Cortés
8 de 9

Las maletas electorales se ordenan en filas de acuerdo al municipio al que pertenecen, informó personal del CNE en San Pedro Sula.
Llegan a SPS más de 3,000 maletas electorales de Cortés
9 de 9

Luego de la descarga, el único personal que tiene acceso supervisado son los custodios electorales. Las Fuerzas Armadas mantienen el control de la seguridad.
Cargar más fotos