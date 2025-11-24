Llegan a SPS más de 3,000 maletas electorales de Cortés

Personal del Consejo Nacional Electoral entregó 3,332 maletas electorales que a las autoridades departamentales en el Gimnasio Metropolitano de San Pedro Sula.
Este material comenzó a ser descargado a las 10:00 am de hoy lunes. El arribo fue a las 2:00 de la madrugada, informaron responsables del CNE a LA PRENSA
Esas 3,332 maletas electorales serán distribuidas en los 12 municipios de Cortés a partir de las próximas horas, informaron autoridades. Empezarán con los más retirados a San Pedro Sula.
Personal del CNE comenzó a descargar los furgones a las 10:00 am las maletas que pertenecen al municipio de Omoa.
Personal del ejército es el responsable del transporte y custodia de las maletas electorales por mandato constitucional.
En el departamento de Cortés se instalarán 3,332 urnas para las elecciones de este 30 de noviembre.
El centro de acopio para su posterior distribución es el Gimnasio Metropolitano de San Pedro Sula, de aquí saldrán en los próximos días a los diferentes municipios bajo la supervisión de las Fuerzas Armadas.
Las maletas electorales se ordenan en filas de acuerdo al municipio al que pertenecen, informó personal del CNE en San Pedro Sula.
Luego de la descarga, el único personal que tiene acceso supervisado son los custodios electorales. Las Fuerzas Armadas mantienen el control de la seguridad.