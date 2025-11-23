  1. Inicio
Fotos del cierre de campaña de Contreras y Nasralla en SPS

Roberto Contreras asegura que su segundo mandato como alcalde de San Pedro Sula será mejor que el primero y pidió transparencia en las elecciones generales

1 de 12

Roberto Contreras llegó acompañaado de su esposa Zoila Santos al cierre de campaña del Partido Liberal en San Pedro Sula.

 Fotos LA PRENSA / Moisés Valenzuela
2 de 12

El cierre de campaña de Contreras y Nasralla se realizó en el gimnasio Municipal de San Pedro Sula.

 Fotos LA PRENSA / Moisés Valenzuela
3 de 12

El gimnasio fue insuficiente para albergar la gran cantidad de liberales que se dieron cita este domingo 23 de noviembre.

 Fotos LA PRENSA / Moisés Valenzuela
4 de 12

Contreras dedicó gran parte de su discurso hacia su esposa Zoila Santos.

 Fotos LA PRENSA / Moisés Valenzuela
5 de 12

Entre otras cosas pidió al Consejo Nacional Electoral "transparencia en las elecciones generales del 30 de noviembre".

 Fotos LA PRENSA / Moisés Valenzuela
6 de 12

Según datos que los liberales manejan, "un 80% de los sampedranos apoyan a Roberto Contreras" y por esa razón, el edil sampedrano se comprometió a "seguir apoyando a la educación técnica. Mi segundo mandato será mejor que el primero", dijo.

 Fotos LA PRENSA / Moisés Valenzuela
7 de 12

Nasralla estuvo evidentemente emocionado por el respaldo que ha recibido el Partido Liberal en las diferentes concentraciones.

 Fotos LA PRENSA / Moisés Valenzuela
8 de 12

Una de las invitadas al evento fue la abogada Maribel Espinoza.

 Fotos LA PRENSA / Moisés Valenzuela
9 de 12

Al igual que el candidato a diputado por Francisco Morazán Rashid Mejía.

 Fotos LA PRENSA / Moisés Valenzuela
10 de 12

Al igual que Jorge Cálix, exprecandidato a la presidencia por el partido de los colores rojo, blanco, rojo.

 Fotos LA PRENSA / Moisés Valenzuela
11 de 12

La sorpresa de la noche fue la presencia de Chano Rivera, quien desistió a su candidatura presidencial para sumar a Salvador Nasralla.

 Fotos LA PRENSA / Moisés Valenzuela
12 de 12

Luego de finalizado el evento, Nasralla colocó en su cuenta de X un video en el que aseguró: “¡Vamos Honduras, vamos a ganar!”.

 Fotos LA PRENSA / Moisés Valenzuela
