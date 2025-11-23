Fotos del cierre de campaña de Contreras y Nasralla en SPS

Roberto Contreras llegó acompañaado de su esposa Zoila Santos al cierre de campaña del Partido Liberal en San Pedro Sula.
El cierre de campaña de Contreras y Nasralla se realizó en el gimnasio Municipal de San Pedro Sula.
El gimnasio fue insuficiente para albergar la gran cantidad de liberales que se dieron cita este domingo 23 de noviembre.
Contreras dedicó gran parte de su discurso hacia su esposa Zoila Santos.
Entre otras cosas pidió al Consejo Nacional Electoral "transparencia en las elecciones generales del 30 de noviembre".
Según datos que los liberales manejan, "un 80% de los sampedranos apoyan a Roberto Contreras" y por esa razón, el edil sampedrano se comprometió a "seguir apoyando a la educación técnica. Mi segundo mandato será mejor que el primero", dijo.
Nasralla estuvo evidentemente emocionado por el respaldo que ha recibido el Partido Liberal en las diferentes concentraciones.
Una de las invitadas al evento fue la abogada Maribel Espinoza.
Al igual que el candidato a diputado por Francisco Morazán Rashid Mejía.
Al igual que Jorge Cálix, exprecandidato a la presidencia por el partido de los colores rojo, blanco, rojo.
La sorpresa de la noche fue la presencia de Chano Rivera, quien desistió a su candidatura presidencial para sumar a Salvador Nasralla.
Luego de finalizado el evento, Nasralla colocó en su cuenta de X un video en el que aseguró: “¡Vamos Honduras, vamos a ganar!”.