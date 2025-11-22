Para evitar otra tragedia: construyen muro perimetral en canal Los Arcos de SPS

La Municipalidad de San Pedro Sula inició la construcción de un muro perimetral de seguridad en el canal de Los Arcos de San Pedro Sula.
El alcalde Roberto Contreras visitó el lugar este sábado para supervisar el avance de la obra, que se ejecuta con fondos municipales.
El proyecto tiene un porcentaje de avance importante y estaría listo en los próximos días, de acuerdo con imágenes divulgadas por la Municipalidad.
El objetivo de esta obra es evitar tragedias como la ocurrida el 14 de septiembre de este año en ese sector de San Pedro Sula.
Ese fatídico día, el inspector policial Kevin Pérez fue arrastrado por una fuerte corriente mientras intentaba salvar al pequeño Elvis Eliú Bautista, que cayó al cauce del canal durante una fuerte tormenta.
Tanto el oficial como el pequeño fallecieron; el cuerpo de Kevin Pérez Vargas fue encontrado un día después de la tragedia.
No obstante, el cadáver del pequeño nunca fue encontrado. Las autoridades emprendieron una intensa búsqueda en diversos puntos de la ciudad, por donde surca el canal, pero no lograron localizarlo.
Esta tragedia conmocionó a todo el país. El recuerdo de la valiente acción del inspector Pérez, quien logró rescatar a otro niño que acompañaba a Elvis Eliú, aún sigue vivo en la memoria de los hondureños.
Es por esta razón que la construcción de esta obra tiene un valor importante en relación con salvaguardar la vida de los ciudadanos que se movilizan por esta zona.
En esta temporada de lluvias, diversos canales pluviales en la ciudad reportan crecidas peligrosas que ponen en riesgo a los sampedranos.