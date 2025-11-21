Vecinos de la Miguel Ángel entre el humo de la protesta y la inundación de las aguas negras

En ríos de aguas negras se han transformado algunas calles en la colonia Miguel Ángel Pavón ubicada en el sureste de la ciudad.
Los pobladores mantienen una protesta en el bulevar de la 33 porque llevan 10 días viviendo entre aguas negras y malos olores.
Los vecinos reconocen que es un problema que se origina desde que la colonia se fundó, pues no se conectaron los sistemas de aguas negras a la empresa concesionaria Aguas de San Pedro, pero, cada día, se agudiza más.
Los vecinos tienen dificultad hasta para salir de las colonias pues las tuberías están ripiadas y han buscado apoyo y sin respuesta.
La concesionaria Aguas de San Pedro envió un equipo para apoyar a los colonos, el sistema está ripiado y rebalsó, provocando la inundación de las calles más la contaminación.
Los vecinos piden que se encuentre una solución definitiva a la situación pues siempre que llueve la historia se repite y últimamente con más fecuencia.
Los equipos tendrán que trabajar varias horas para des ripiar la tubería que está colapsada como ocurre en varias partes de San Pedro Sula.
Los vecinos estacionan sus carros sobre las aguas negras y ya no soportan el mal olor al extremo que comienzan a sentirse hasta mareados denuncian.
La protesta sigue con quema de llantas en el bulevar de la 33, lo que ha generado tráfico en el sureste de la ciudad,
La toma en el bulevar está desde horas de la mañana pero ya la concesionaria Aguas de San Pedro está apoyando a los colonos para resolver temporalmente. Ellos quieren una solución definitiva.