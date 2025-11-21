  1. Inicio
Vecinos de la Miguel Ángel entre el humo de la protesta y la inundación de las aguas negras

Hoy se cansaron de la situación y salieron a protestar para que les resuelvan el problema. La historia se repite con las lluvias y empeora cada día.

  • 21 de noviembre de 2025 a las 10:57 -
  • Lisseth García
1 de 10

En ríos de aguas negras se han transformado algunas calles en la colonia Miguel Ángel Pavón ubicada en el sureste de la ciudad.

 FOTOS FRANKLIN MUÑOZ/LA PRENSA
2 de 10

Los pobladores mantienen una protesta en el bulevar de la 33 porque llevan 10 días viviendo entre aguas negras y malos olores.

 Lisseth Garcia
3 de 10

Los vecinos reconocen que es un problema que se origina desde que la colonia se fundó, pues no se conectaron los sistemas de aguas negras a la empresa concesionaria Aguas de San Pedro, pero, cada día, se agudiza más.

 Lisseth Garcia
4 de 10

Los vecinos tienen dificultad hasta para salir de las colonias pues las tuberías están ripiadas y han buscado apoyo y sin respuesta.

 Lisseth Garcia
5 de 10

La concesionaria Aguas de San Pedro envió un equipo para apoyar a los colonos, el sistema está ripiado y rebalsó, provocando la inundación de las calles más la contaminación.

 Lisseth Garcia
6 de 10

Los vecinos piden que se encuentre una solución definitiva a la situación pues siempre que llueve la historia se repite y últimamente con más fecuencia.

 Lisseth Garcia
7 de 10

Los equipos tendrán que trabajar varias horas para des ripiar la tubería que está colapsada como ocurre en varias partes de San Pedro Sula.

 Lisseth Garcia
8 de 10

Los vecinos estacionan sus carros sobre las aguas negras y ya no soportan el mal olor al extremo que comienzan a sentirse hasta mareados denuncian.

 Lisseth Garcia
9 de 10

La protesta sigue con quema de llantas en el bulevar de la 33, lo que ha generado tráfico en el sureste de la ciudad,

 Lisseth Garcia
10 de 10

La toma en el bulevar está desde horas de la mañana pero ya la concesionaria Aguas de San Pedro está apoyando a los colonos para resolver temporalmente. Ellos quieren una solución definitiva.

 FOTOS FRANKLIN MUÑOZ/LAPRENSA
