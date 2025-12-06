Todo listo para el bazar navideño en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

A partir del próximo viernes 12 de diciembre, el bazar navideño abre sus puertas y permanecerá abierto hasta el 22 en el recinto de Expocentro.

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) realizará la inaugurará el próximo viernes 12 de diciembre la edición navideña del Bazar del sábado.

Durante el evento de inauguración los visitantes podrán disfrutar de un programa variado desde las 4:00 pm con un coro y orquesta que entonarán e interpretarán villancicos y música de la temporada.

Santa Claus no podrá faltar y será el atractivo para las familias desde las 5:30 pm hasta las 7:30 pm para luego escuchar el Coro Mundo Maya, el cierre del evento de inauguración estará a cargo de Michelle Nieto de las 7:00 pm a 8:00 pm.

El bazar, que poco a poco se convierte en una tradición en esta época, ofrece a las familias sampedranas un espacio ideal para comprar, convivir y apoyar el talento emprendedor.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En esta edición participarán alrededor de 100 emprendedores quienes tendrán a disposición una amplia variedad de productos propios de la temporada, convirtiendo al Bazar Navideño en uno de los puntos de encuentro más importantes para adquirir regalos, gastronomía, artesanías y artículos decorativos.