Todo listo para el bazar navideño en San Pedro Sula

Es una actividad que se realiza en Expocentro durante esta temporada y que ofrece variedad de productos de la temporada

  • 06 de diciembre de 2025 a las 09:05 -
  • Lisseth García
Desde ya los emprendedores se preparan para ofrecer los mejores productos de la temporada en el bazar navideño.

San Pedro Sula, Honduras

A partir del próximo viernes 12 de diciembre, el bazar navideño abre sus puertas y permanecerá abierto hasta el 22 en el recinto de Expocentro.

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) realizará la inaugurará el próximo viernes 12 de diciembre la edición navideña del Bazar del sábado.

Durante el evento de inauguración los visitantes podrán disfrutar de un programa variado desde las 4:00 pm con un coro y orquesta que entonarán e interpretarán villancicos y música de la temporada.

Santa Claus no podrá faltar y será el atractivo para las familias desde las 5:30 pm hasta las 7:30 pm para luego escuchar el Coro Mundo Maya, el cierre del evento de inauguración estará a cargo de Michelle Nieto de las 7:00 pm a 8:00 pm.

El bazar, que poco a poco se convierte en una tradición en esta época, ofrece a las familias sampedranas un espacio ideal para comprar, convivir y apoyar el talento emprendedor.

En esta edición participarán alrededor de 100 emprendedores quienes tendrán a disposición una amplia variedad de productos propios de la temporada, convirtiendo al Bazar Navideño en uno de los puntos de encuentro más importantes para adquirir regalos, gastronomía, artesanías y artículos decorativos.

¿Cómo se reforzará la seguridad en San Pedro Sula esta Navidad 2025?

La Directora del Bazar del sábado, Melissa Faraj, informó que, además de la oferta comercial, se ha preparado una agenda especial de actividades para crear un ambiente completamente familiar durante esta época.

“Queremos que los visitantes vivan la experiencia navideña con entretenimiento, opciones para todos los gustos y un espacio seguro para disfrutar”, destacó.

Desde el 12 de diciembre los sampedranos podrán adquirir productos en el bazar navideño que se realizará en Expocentro con horarios especiales.

El horario del Bazar Navideño será de lunes a viernes de 2:00 pm a 8:00 pm; sábados y domingos de 10:00 am a 8:00 pm.

La entrada es gratuita, al igual que el parqueo dentro de Expocentro porque el objetivo es facilitar el acceso a todas las familias.

El Presidente de la CCIC, Karim Qubain, afirmó que esta edición extendida representa el compromiso de la institución con el emprendimiento hondureño.

“Invitamos a la ciudadanía a visitar el Bazar Navideño en Expocentro, a comprar y disfrutar en familia, y a ser parte del esfuerzo por fortalecer la economía local. Cada compra que se hace aquí impulsa a un emprendedor, a una familia, a un sueño que merece crecer.”, expresó.

Como parte de las atracciones especiales, los visitantes podrán disfrutar de una villa navideña instalada en las áreas verdes del recinto, con trineos, bastones gigantes y figuras iluminadas, ideal para capturar fotografías y crear recuerdos en esta temporada festiva.

La magia de la Navidad invade ya a San Pedro Sula

La CCIC invita a toda la comunidad a ser parte de esta celebración y a apoyar el talento local que impulsa el desarrollo económico y social de la zona norte.

