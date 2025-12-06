Hallan sin vida a una hondureña en Carolina del Sur

Carolina del Sur, Estados Unidos.

Una hondureña originaria de Catacamas, Olancho, fue hallada muerta junto a un hombre en una vivienda del condado de Greenville, Carolina del Sur. La víctima fue identificada como Ana Martínez, quien fue encontrada sin vida en el interior de una casa.

El hallazgo ocurrió la tarde del viernes en la zona de City View, donde agentes del Sheriff acudieron tras recibir una llamada al 911 que alertaba sobre dos personas inconscientes dentro de una casa en West Morgan Street. Al ingresar al domicilio, los oficiales encontraron los cuerpos de Ana y del hombre, de quien aún no se conoce su identidad. Ambos presentaban al menos una herida de bala y estaban en la misma habitación.

Las autoridades no han confirmado cómo ocurrieron los hechos, pero una de las líneas de investigación preliminar apunta a un posible crimen seguido de suicidio. El forense del condado permanece recopilando evidencia para establecer con claridad qué sucedió.