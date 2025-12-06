  1. Inicio
  2. · Mundo

Hallan sin vida a una hondureña en Carolina del Sur

La hondureña fue identificada como Ana Martínez, originaria de Catacamas, Olancho, quien fue hallada sin vida junto un hombre de identidad desconocida

Hallan sin vida a una hondureña en Carolina del Sur

Fotografía en vida de Ana Martínez, quien fue encontrada muerta junto a un hombre en el interior de una vivienda.

 Foto: Cortesía redes sociales
Carolina del Sur, Estados Unidos.

Una hondureña originaria de Catacamas, Olancho, fue hallada muerta junto a un hombre en una vivienda del condado de Greenville, Carolina del Sur.

La víctima fue identificada como Ana Martínez, quien fue encontrada sin vida en el interior de una casa.

Denuncian "tortura en una jaula" y "desapariciones" en Alligator Alcatraz

El hallazgo ocurrió la tarde del viernes en la zona de City View, donde agentes del Sheriff acudieron tras recibir una llamada al 911 que alertaba sobre dos personas inconscientes dentro de una casa en West Morgan Street.

Al ingresar al domicilio, los oficiales encontraron los cuerpos de Ana y del hombre, de quien aún no se conoce su identidad. Ambos presentaban al menos una herida de bala y estaban en la misma habitación.

La zona donde fueron hallados sin vida fue acordonada por las autoridades.

La zona donde fueron hallados sin vida fue acordonada por las autoridades.

 (Foto: Cortesía redes sociales)

Las autoridades no han confirmado cómo ocurrieron los hechos, pero una de las líneas de investigación preliminar apunta a un posible crimen seguido de suicidio. El forense del condado permanece recopilando evidencia para establecer con claridad qué sucedió.

Hondureño consigue trabajo por Facebook, viaja a Nashville, pero su jefe desaparece sin pagarle

La muerte de la joven ha causado profunda tristeza entre habitantes de Catacamas, de donde era originaria. Hasta ahora, no se ha precisado cuánto tiempo llevaba Ana Martínez viviendo en Estados Unidos ni si tenía hijos, datos que su familia no ha divulgado.

Mientras las autoridades estadounidenses continúan con las investigaciones, familiares y compatriotas aguardan un informe oficial que esclarezca el caso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias