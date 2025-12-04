Millennials o baby boomers: ¿cuáles son las edades de los nuevos diputados?

El artículo 185 de la Constitución establece que para aspirar a una diputación se debe tener como mínimo 21 años de edad, sin existir una edad tope para postular una candidatura u ostentar el cargo. Esto da luz verde a que una persona que cumpla con la mayoría de edad tiene derecho a ser congresista.Muchas personas suelen cuestionar a algunos diputados por ser muy jóvenes, argumentando que les falta experiencia. Por el otro extremo, hay sectores que expresan no estar de acuerdo en que una persona demasiado mayor esté en el <b>Congreso Nacional</b>, alegando factores como la salud, energía o al señalar que no les parece justo que ellos gocen de una diputación mientras muchas personas después de los 35 años tienen dificultades para conseguir empleo.A criterio del abogado y analista Lester Ramírez, la edad no es un factor que condicione el buen o mal desempeño de un legislador. "Eso no es un problema. El problema es la calidad de la persona, la calidad de del diputado", aseveró.Ramírez indicó que además de los requisitos que establece la ley, los votantes deben tomar muy en cuenta los valores de los candidatos así como su experiencia laboral para que estos no improvisen en la cámara legislativa. "Si van a improvisar, rápido los coopta el sistema", agregó.El entrevistado consideró que la representación de la juventud en el Congreso puede traerle beneficios a este sector de la población, tales como la generación de empleo.Asimismo, planteó que se debería conformar una bancada de la juventud, integrada por todos los diputados menores de 35 años indistintamente de su partido político. Esto podría ser una oportunidad para trabajar en una agenda legislativa que responda a los intereses de los jóvenes con proyectos a nivel departamental y políticas de estado.No descarta que diputados jóvenes presenten proyectos beneficiosos, pero aconsejó que deben ser asesorados por aquellos que cuentan con más experiencia.Por otro lado, señaló que diputados jóvenes y mayores se pueden complementar con nuevas ideas y experiencia, dando como resultado el éxito.También manifestó que congresistas mucho mayores que ya tienen una trayectoria consolidada o aquellos que aspiran por primera vez teniendo una avanzada edad pueden dar aportes beneficiosos desde el Congreso Nacional.Citó a<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/fotogalerias/honduras/doris-gutierrez-ungida-pinu-sd-candidatura-presidencial-NVLP1457695" target="_blank"> Doris Gutiérrez, exdiputada del Pinu</a>, como ejemplo de personas con buena trayectoria. "En aquellos tiempos Doris Gutiérrez era una señora mayor, pero hacía un buen trabajo", afirmó."No hay que discriminar por edad. La edad no es sinónimo de malos resultados", reiteró.