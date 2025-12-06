Vinculan a cuatro policías en abuso de joven en una celda

San Pedro Sula.

Un juez dictó detención judicial y ordenó el traslado al centro penal de El Progreso, Yoro, de cuatro agentes policiales acusados de participar en la violación de una joven que permanecía detenida en una celda policial. Los procesados son Josué Gustavo Zelaya Ortiz, Yeni Nayeli García Hernández, Jared Sarahí Huete Salgado y Walter Obed Ventura, asignados a la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP-11) en el municipio de El Progreso, donde, según el expediente del Ministerio Público (MP), habría ocurrido la agresión sexual contra la víctima.

Las diligencias, dirigidas por investigadores de delitos contra la libertad sexual de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), indican que los hechos sucedieron a finales de octubre, cuando tres de los agentes requirieron a la joven en Santa Rita, Yoro, y la trasladaron a la posta policial donde estaban asignados, tratándola de forma degradante. De acuerdo con el informe, en horas de la madrugada el agente Josué Gustavo Zelaya Ortiz ingresó a la celda para someterla y abusar de ella. Poco después llegó una patrulla, por lo que el sospechoso salió del lugar, momento en que la policía Yeni Nayeli García Hernández cerró con candado la reja y le dijo a la víctima: “Aquí no ha pasado nada”, antes de retirarse.

Premeditación

Tras conocerse lo ocurrido mediante una denuncia, la Policía capturó a los cuatro funcionarios. Las diligencias del Ministerio Público indican que Zelaya Ortiz, señalado como el agresor, le dijo a la joven antes de atacarla: "Así te quería ver, flaca".