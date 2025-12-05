Detención judicial para hombre acusado de matar a un perrito en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

El hecho ocurrió el 22 de noviembre de 2025 y generó indignación en la comunidad.

El Ministerio Público informó de la detención judicial de Bairon Alexander Aguilar Ramos , señalado de provocar la muerte de un perrito tras presuntamente atacarlo con un machete en la aldea El Guanábano, en Tegucigalpa.

De acuerdo con la Fiscalía Especial de Delitos Comunes (Fedcom), el ataque se confirmó mediante la investigación realizada por la Dirección Policial de Investigación (DPI), la cual verificó que Aguilar Ramos agredió al animal con un machete.

El informe detalla que el perro sufrió lesiones profundas que le causaron un dolor extremo y que, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, murió horas después. Un médico veterinario certificó que las heridas eran compatibles con una agresión hecha con arma blanca.

Ante la crueldad del hecho, la Fiscalía presentó el requerimiento fiscal correspondiente y solicitó la imposición de medidas cautelares, logrando que se dictara la detención judicial en contra de Aguilar Ramos.