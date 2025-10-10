Indignante: perrito es atropellado por policías en San Buenaventura

Un hecho ha causado la indignación de la población de San Buenaventura, se trata del atropellamiento de un perro, que permanecía acostado en la calle, por parte de miembros de la Policía Nacional.
Imágenes captadas por un comercio local muestran el momento en el que los elementos policiales, que se conducían a bordo de la patrulla PN-1106, pasan sobre el animal.
Vecinos aseguran que el conductor de la patrulla tenía el espacio suficiente para transitar libremente por la calle; sin embargo, siguieron su camino sin reducir la velocidad ni detenerse tras haber cometido el hecho.
El animal se levantó para refugiarse en una acera, mientras una persona que estaba en el sector se acercó para auxilarlo, pero este falleció a los pocos minutos debido a la gravedad de sus heridas.
Hasta ahora, las autoridades policiales no se han pronunciado sobre este lamentable caso. La ciudadanía en redes sociales exige que no se deje impune este nuevo hecho de crueldad animal.