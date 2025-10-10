Indignante: perrito es atropellado por policías en San Buenaventura

San Buenaventura, Francisco Morazán.

Un hecho ha causado la indignación de la población de San Buenaventura, se trata del atropellamiento de un perro, que permanecía acostado en la calle, por parte de miembros de la Policía Nacional.

Imágenes captadas por un comercio local muestran el momento en el que los elementos policiales, que se conducían a bordo de la patrulla PN-1106, pasan sobre el animal.