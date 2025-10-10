  1. Inicio
Desmantelan taller del narco en SPS: escondían droga en cabezales de carga pesada

Según el reporte preliminar, los mecánicos adaptaban los vehículos con “caletas” secretas, diseñadas para pasar desapercibidas en retenes y puestos fronterizos.

Desmantelan taller del narco en SPS: escondían droga en cabezales de carga pesada

Momentos en que agentes policiales inspeccionan en taller desmantelado en San Pedro Sula.
San Pedro Sula, Honduras

La Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) dejó al descubierto un taller clandestino en el que se modificaban camiones de carga pesada para el transporte de droga hacia distintos puntos del país.

Durante la inspección, agentes antinarcóticos hallaron ocho paquetes de presunta cocaína ocultos dentro de los tanques de combustible de dos cabezales que se encontraban en proceso de modificación.

Según el reporte preliminar, los mecánicos adaptaban los vehículos con “caletas” secretas, diseñadas para pasar desapercibidas en retenes y puestos fronterizos.

Las autoridades mantienen bajo custodia las unidades decomisadas y no se descartan nuevas capturas.

El hallazgo refuerza las sospechas sobre la presencia de estructuras del narcotráfico que operan desde talleres automotrices en el norte del país, utilizando técnicas cada vez más sofisticadas para ocultar droga.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
