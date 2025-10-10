Desmantelan taller del narco en SPS: escondían droga en cabezales de carga pesada

La Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) dejó al descubierto un taller clandestino en el que se modificaban camiones de carga pesada para el transporte de droga hacia distintos puntos del país.
Durante la inspección, agentes antinarcóticos hallaron ocho paquetes de presunta cocaína ocultos dentro de los tanques de combustible de dos cabezales que se encontraban en proceso de modificación.
Según el reporte preliminar, los mecánicos adaptaban los vehículos con “caletas” secretas, diseñadas para pasar desapercibidas en retenes y puestos fronterizos.
Las autoridades mantienen bajo custodia las unidades decomisadas y no se descartan nuevas capturas.
El hallazgo refuerza las sospechas sobre la presencia de estructuras del narcotráfico que operan desde talleres automotrices en el norte del país, utilizando técnicas cada vez más sofisticadas para ocultar droga.