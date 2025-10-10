Desmantelan taller del narco en SPS: escondían droga en cabezales de carga pesada

San Pedro Sula, Honduras

La Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) dejó al descubierto un taller clandestino en el que se modificaban camiones de carga pesada para el transporte de droga hacia distintos puntos del país.

Durante la inspección, agentes antinarcóticos hallaron ocho paquetes de presunta cocaína ocultos dentro de los tanques de combustible de dos cabezales que se encontraban en proceso de modificación.