Hallan sin vida al camarógrafo Josué García en Tegucigalpa

Un camarógrafo, quien fue identificado como Josué Moisés García Vallecillos de 40 años de edad, fue encontrado sin vida la madrugada de este viernes en el interior de su vivienda ubicada en la colonia El Pedregal, en la capital. Según datos preliminares, se maneja que García Vallecillos se habría quitado la vida. Las autoridades informaron que fue un familiar quien encontró sin signos vitales al camarógrafo.

Tras recibir la alerta del caso, agentes de la Policía Nacional se presentaron al lugar para realizar los procedimientos conforme a la ley. El cuerpo sin vida de García Vallecillos fue traslado a la Morgue de Medicina Forense para la respectiva autopsia. Familiares y amigos de Josué García, quien laboraba como productor multimedia, camarógrafo y editor para el equipo del área digital de La Tribuna, se encuentran consternados por su inesperado fallecimiento.

El Colegio de Periodistas de Honduras expresó su pesar en una publicación en su página oficial de Facebook: "El CPH expresa su más profunda solidaridad con la familia de Diario LA, llegados y colegas de Josué se sumaron a los mensajes de pesar por su muerte, a través de las plataformas sociales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.