Capturan a seis supuestos cabecillas de la 18 en Puerto Cortés

Seis presuntos pandilleros de la 18 fueron detenidos este viernes en un operativo en Puente Alto, Puerto Cortés. Las detenciones, coordinadas por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), concluyeron también con el decomiso de armas, drogas y materiales vinculados, supuestamente, a actividades delictivas.

Durante el allanamiento, detuvieron a tres hombres y tres mujeres. Los primeros fueron reconocidos con los alias de "El Pervertido" (19 años), "El Vengativo" (17) y "Terrorista" (17), señalados como "hommies" o cabecillas de sector encargados de coordinar programas de extorsión, sicariato y distribución de drogas en varias zonas del municipio. De acuerdo con los registros policiales, "Terrorista" ya había sido capturado en 2024 en la colonia Concepción, sector Kilómetro de Choloma, Cortés, por el delito de portación ilegal de armas. Asimismo, fueron requeridas tres mujeres identificadas como "La Morena" (22 años), "La Maníaca" (21) y "La Ñeja" (19), quienes según las investigaciones también integran la Pandilla 18 y operan bajo el rango de "hongra", participando activamente en los mismos ilícitos.

En el registro de la vivienda, los agentes decomisaron dos fusiles AR-15, una pistola calibre 9 mm, cargadores y munición calibre 5.56 mm, además de 147 bolsitas con marihuana, ocho envoltorios con cocaína, una libreta con apuntes de cobros extorsivos y seis teléfonos celulares. Los detenidos serán remitidos al Ministerio Público por suponerlos responsables de tenencia ilegal de armas de fuego de uso prohibido y permitido, tráfico de drogas y asociación para delinquir.

