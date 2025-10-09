  1. Inicio
Cae "El Colocho", presunto miembro de la MS-13 en la colonia Los Ángeles de SPS

El detenido fue identificado como José Milton Hernández Meza.

Momentos de la captura de José Milton Hernández Meza, alias “Colocho", presunto integrante activo de la MS-13.
San Pedro Sula, Honduras

En el marco del operativo “Alcázar”, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturaron a José Milton Hernández Meza, alias “Colocho” o “Traka”, presunto integrante activo de la MS-13.

La detención se realizó en la colonia Los Ángeles de San Pedro Sula, donde los equipos policiales decomisaron más de 700 dosis de drogas entre cocaína, crack y marihuana, además de 22 cartuchos calibre 7.62 milímetros.

El detenido, de 22 años, cuenta con antecedentes por tráfico de drogas y, según las investigaciones, era el responsable de la distribución de estupefacientes en su sector.

Hernández Meza fue puesto a disposición de la Fiscalía correspondiente, para continuar con el proceso legal en su contra.

