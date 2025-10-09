Esto pasó con Manuel Flores Gómez, acusado de matar a Anny Michell Palma

En la madrugada del pasado jueves 2 de octubre, Anny Michell Palma Varela (de 20 años) fue hallada muerta en una cantina en el sector de Palestina, en el municipio de Patuca, Olancho.
De acuerdo con la información, Anny presentaba doce impactos de bala al momento de ser encontrada, y vestía una pijama blanca. Su cadáver fue ubicado en el baño del local.
Por la muerte violenta de Anny Michell Palma, la Policía Nacional capturó a un hombre identificado como Manuel Arnulfo Flores Gómez (de 36 años).
El individuo fue capturado en la aldea Alianza, municipio de Patuca. Manuel Flores sería un agricultor de 36 años, originario de Danlí, El Paraíso, y residente en la misma zona donde ocurrió el crimen.
El Poder Judicial informó que un juez le dictó medidas distintas a la prisión preventiva "enmarcada en el artículo 173 numerales 5) someter al imputado al cuidado o vigilancia del abogado Farid Daniel López García y 6) que el imputado se esté presentando al juzgado de paz del municipio de Patuca una vez a la semana".
El acusado del delito de femicidio también tiene prohibido de salir del país sin autorización del juez y este dictó una caución a favor del estado de Honduras, por un valor de 100,000 lempiras.
Amigos y familiares de la joven, quien era muy reconocida en su comunidad, exigieron justicia a las autoridades para que el crimen no quede en la impunidad. Sin embargo, el acusado se defenderá en libertad al pagar una fianza de 100,000 lempiras.
El Poder Judicial también informó que el acusado de matar a Anny Palma Varela tiene la prohibición de concurrir a determinados lugares como bares o cantinas y prohibición de comunicarse con determinadas personas como los familiares de la víctima. La audiencia inicial será el 21 de octubre a las 10:00 am.
El informe preliminar indica que el sospechoso habría mostrado conductas de acoso hacia la joven poco antes de perpetrar el crimen. Manuel Flores, al no ser correspondido por la víctima, le disparó en repetidas ocasiones con un arma de fuego, causándole la muerte de manera inmediata.
El Ministerio Público informó que procederá a la exhumación del cuerpo de Anny Michell Palma Varela, con el propósito ampliar las pruebas científicas en torno al caso, donde se busca determinar si la víctima fue agredida sexualmente antes de ser asesinada.
Durante la detención del sospechoso, los agentes decomisaron un teléfono celular y un revólver que, según las investigaciones preliminares, habría sido utilizado para quitarle la vida a Michell Palma. Ambos objetos fueron remitidos a laboratorios forenses para análisis balísticos y periciales.
De manera preliminar se conoció que la joven salió a comprar bebidas alcohólicas en horas de la noche (razón por la que se encontraba en el establecimiento), pero no regresó a su vivienda.
En redes sociales, excompañeros y amigos la identificaron con el usuario “Michell Palma” y expresaron su dolor ante la noticia.