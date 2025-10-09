Capturan a "Arcángel" con droga en Santa Bárbara

En una operación ejecutada por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), fue capturado Ángel David Leiva Pérez, alias “Arcángel”, presunto miembro activo de la MS-13.
El operativo se desarrolló en el barrio El Centro del municipio de Concepción del Norte, donde los agentes realizaron un allanamiento que culminó con la detención del joven de 21 años, quien según las investigaciones ostenta el rango de “Traka” dentro de la estructura criminal.
Durante la acción policial se incautaron varias porciones de cocaína, crack y marihuana, listas para su distribución, así como un teléfono celular que será sometido a análisis por parte de las autoridades.
El detenido fue remitido a la Fiscalía de Santa Bárbara para continuar con el proceso legal correspondiente.