Adolescente acusado por muerte de mujer tiene antecedentes por tentativa de asesinato

El joven de 17 años fue detenido en Lempira tras ser vinculado al homicidio de una mujer, pese a tener antecedentes por tentativa de asesinato.

  • 09 de octubre de 2025 a las 12:24 -
  • Redacción
El joven de 17 años acusado del asesinato de una mujer en la aldea El Pinal

 Foto: Policía Nacional
Lempira, Honduras

El Ministerio Público confirmó que el joven de 17 años acusado del asesinato de una mujer en la aldea El Pinal, municipio de San José, Lempira, tenía antecedentes por un ataque previo ocurrido menos de un mes antes contra otro menor de edad.

De acuerdo con los registros judiciales, el 9 de septiembre de 2025 el adolescente fue acusado por el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de un niño de 13 años.

En esa ocasión, el juez le impuso medidas distintas a la detención preventiva, permitiéndole continuar en libertad pese a la gravedad de los hechos.

Lugar de los hechos en El Pinal, Lempira.

No obstante, el pasado 5 de octubre, el joven volvió a ser señalado como responsable de un crimen aún más grave: el homicidio de María Francisca Lara Chávez, una mujer de 64 años que fue atacada a machetazos cuando regresaba a su casa, a orillas del río Guaca.

Según la investigación, el menor interceptó a la víctima para robarle su teléfono celular, provocándole la muerte de forma inmediata. Posteriormente, intentó vender el aparato en una cantina cercana, donde fue reconocido por vecinos que alertaron a las autoridades.

El adolescente fue capturado en la vía pública y remitido a la Fiscalía de Gracias, Lempira, donde el Ministerio Público presentó una nueva acusación en su contra por los delitos de homicidio y robo con violencia.

En audiencia inicial, se le dictó detención cautelar y fue trasladado al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen, en San Pedro Sula. El proceso judicial continuará el 5 de noviembre a las 10:00 de la mañana, cuando el juez evaluará las pruebas presentadas por la Fiscalía para determinar su grado de participación en el crimen.

