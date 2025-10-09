Adolescente acusado por muerte de mujer tiene antecedentes por tentativa de asesinato

Lempira, Honduras

El Ministerio Público confirmó que el joven de 17 años acusado del asesinato de una mujer en la aldea El Pinal, municipio de San José, Lempira, tenía antecedentes por un ataque previo ocurrido menos de un mes antes contra otro menor de edad.

De acuerdo con los registros judiciales, el 9 de septiembre de 2025 el adolescente fue acusado por el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de un niño de 13 años.

En esa ocasión, el juez le impuso medidas distintas a la detención preventiva, permitiéndole continuar en libertad pese a la gravedad de los hechos.