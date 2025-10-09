  1. Inicio
Envían a El Pozo a “El Desertor”, presunto cabecilla de la Pandilla 18 capturado en SPS

“El Desertor”, de 31 años, según investigaciones, fungía como “Hommie” en la colonia Perpetuo Socorro de San Pedro Sula.

El detenido fue identificado como alias “El Desertor”, de 31 años.
San Pedro Sula, Honduras

Un juez decretó prisión preventiva contra un presunto cabecilla de la Pandilla 18, capturado recientemente por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipmpco).

El detenido fue identificado como alias “El Desertor”, de 31 años, quien, según las investigaciones, fungía como “Hommie” o jefe de sector encargado de coordinar extorsiones y distribución de drogas en diferentes puntos de la ciudad.

Durante su captura, realizada en la colonia Perpetuo Socorro de San Pedro Sula, los agentes le decomisaron un fusil AR-15, munición y varios paquetes de marihuana listos para su comercialización.

Tras la audiencia inicial, el juez determinó que el imputado deberá guardar prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara, conocida como El Pozo, mientras continúa el proceso judicial en su contra.

