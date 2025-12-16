La última foto de don René, víctima de la banda de "Los Doctores"

Don René era un comerciante bien querido en San Pedro Sula, la ciudad que le abrió las puertas tras emigrar de Santa Rita, Yoro. Su caso ha conmocionado a sus familiares y amigos, quienes extrañan sus constantes interacciones en las redes sociales.
El crimen de don René se registró la tarde del viernes 12 de diciembre en una estacionamiento de la zona vida de esta ciudad.
René era un apasionado por el trabajo y así lo evidenciaba en las redes sociales.
Su última publicación en las redes sociales la hizo hace a mediados de octubre y en ella se le ve con el carro bien cargado de palma africana.
"Siempre activos metiéndole, no queda otra", escribió en la foto en la que se evidencia lo trabajador que era.
En otra publicación de don René se le ve con este grupo de pequeños en su natal Santa Rita, Yoro. "No se puede olvidar donde uno nace. Estamos de feria en Santa Rita, Yoro, mi pueblo bello", escribió en esa ocasión.
El fatídico viernes 12 de diciembre, son René andaba consigo una fuerte cantidad de dinero y fue seguido por un grupo de asaltantes conocidos como "Los Doctores".
Las cámaras de seguridad captaron al grupo de malvivientes con vestimenta de médicos despojando de sus pertenencias a don René.
Según revelaron las autoridades, en el video se ve cuando don René se opone al asalto y saca una arma de fuego.
Los sujetos le disparan, le quitan el dinero y hasta se llevan la pistola de don René y se van con rumbo desconocido. ¿Quiénes integran la banda de "Los Doctores"...?
El 24 de junio de este año, la banda de "los Doctores" se hizo famosa luego de intentar asaltar un autolote del barrio Guamilito y que dejó dos guardias muertos.
Los sujetos que iban con batas y mascarilla mataron a los dos guardias que intentaron frustrar el asalto.
Uno de los guardias fue identificado como Jimmy Edgardo Hernández Mencía
Las autoridades aseguran que don René murió en manos de esta banda.