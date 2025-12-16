Cohep exige respetar el escrutinio especial y la voluntad popular

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) instó este martes a todos los actores políticos e institucionales a respetar el procedimiento legal y acatar los resultados que emita el Consejo Nacional Electoral (CNE), en apego a la voluntad expresada por el pueblo hondureño en las urnas.
El sector empresarial subrayó que este proceso, contemplado en la legislación electoral, es clave para garantizar un resultado definitivo y legítimo, por lo que reiteró la importancia de permitir que las autoridades electorales desarrollen su labor con independencia y sin presiones externas.
En su pronunciamiento, el Cohep destacó que la ciudadanía cumplió con su deber cívico al participar de forma libre, ordenada y pacífica en las elecciones, confiando en que su voto sería respetado.
En ese sentido, señaló que ahora corresponde al CNE asegurar la transparencia, credibilidad y legalidad del proceso, rechazando cualquier intento de intimidación contra las consejeras electorales o interferencia en su mandato constitucional.
La empresa privada reafirmó su compromiso con la estabilidad política y la institucionalidad democrática, al considerar que el país necesita cerrar cuanto antes el actual periodo de incertidumbre para avanzar hacia una nueva etapa que impulse la inversión, la generación de empleo y el diálogo entre los distintos sectores nacionales.
Asimismo, el Cohep exhortó a que se reconozca al candidato que resulte ganador conforme a los resultados oficiales que emita el órgano electoral, privilegiando el respeto a la institucionalidad, la gobernabilidad y la paz social.
El pronunciamiento también advierte que la prolongación del proceso electoral tiene un impacto negativo en la economía y en la confianza del país. “Cada día de demora en la definición de los resultados representa un costo para la sociedad y para la economía nacional”, señaló el organismo empresarial.
En ese contexto, el Cohep hizo un llamado a los actores políticos a actuar con responsabilidad, priorizar el respeto a la ciudadanía y contribuir a preservar la estabilidad democrática y el orden público, elementos considerados fundamentales para el desarrollo del país.
El sector privado respaldó además el reciente llamado de la Comisión Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que instó a Honduras a salvaguardar la credibilidad institucional y la gobernabilidad, al advertir que la incertidumbre prolongada afecta la estabilidad política y económica.
Además, el Cohep exhortó a la presidenta Xiomara Castro a moderar el discurso de confrontación y a facilitar una transición pacífica, ordenada y respetuosa de la voluntad popular, especialmente en un contexto en el que, según el sector empresarial, distintas instancias ya han reconocido resultados adversos para el partido oficialista.
Luego del cierre del escrutinio especial y conocidos los resultados definitivos, el organismo empresarial consideró que será momento de reconstruir la confianza, superar la polarización electoral y avanzar, de manera unida, hacia un nuevo periodo de estabilidad, certidumbre y desarrollo para Honduras.